Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Объявлено об уходе джазового гения и автора гитарной музыки, который проявил инструментальное и творческое мастерство во множестве мелодий и композиций, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Бразилии, но и в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Италии, Испании, Португалии, Аргентине, Мексике и других странах мира. Объявляется, что ушедший Элио Делмиро завершил земной путь в Бразилиа, причиной этого стала болезнь почек.
Маэстро музыки ушел 16 июня всего через 27 дней после своего дня рождения — 20 мая этого года он отметил свое 78-летие. Он играл на гитаре более 1000 композиций и выпустил более 200 произведений. При этом ушедший творец родился с талантом композитора — сотворил более 30 мелодий и сотрудничал с более чем 30 мировыми талантами, но всегда сам выделялся среди них.
Самые огненные музыкальные композиции ушедшего Элио Делмиро:
1. Самамбайя (Samambaia)
2. Алабастр (Alabastro)
3. Ожидая (Esperando)
4. Огненный меч (Espada de Fogo)
Огненные музыкальные композиции ушедшего:
1. Огонь (Chama)
2. Гранат (Romã)
3. Городская гитара (Violão Urbano)
4. Симбиоз (Symbiosis)
Еще музыкальные композиции:
1. Тп (Tp)
2. Напрасная иллюзия (Ilusão à Toa)
3. Понтейо (Ponteio)
4. Чувствительная (Emotiva)
Ушедшего гениального композитора и музыканта Элио Делмиро отличало от других именно то, что он мастерски синтезировал традиционные бразильские музыкальные формы, такие как самба, босса-нова и шоро, с элементами современного джаза, и делал это как никто другой. Этот маэстро всего мира всегда горел яркой искрой, которую было видно как с гитарой, так и без. Творца композиций "Алабастр", "Огонь", "Понтейо" любили, любят и будут любить не только в мировой индустрии, но и в кругу родственников, друзей, фанатов, коллег, напарников, единомышленников, последователей, учеников и в других объединениях. Еще одна утрата.