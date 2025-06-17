Ушел гениальный композитор и музыкант, который создавал и исполнял музыкальные произведения на гитаре. Уход этого творца композиций и маэстро джаза стал неожиданной утратой для всего мира.

Объявлено об уходе джазового гения и автора гитарной музыки, который проявил инструментальное и творческое мастерство во множестве мелодий и композиций, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Бразилии, но и в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Италии, Испании, Португалии, Аргентине, Мексике и других странах мира. Объявляется, что ушедший Элио Делмиро завершил земной путь в Бразилиа, причиной этого стала болезнь почек.

Маэстро музыки ушел 16 июня всего через 27 дней после своего дня рождения — 20 мая этого года он отметил свое 78-летие. Он играл на гитаре более 1000 композиций и выпустил более 200 произведений. При этом ушедший творец родился с талантом композитора — сотворил более 30 мелодий и сотрудничал с более чем 30 мировыми талантами, но всегда сам выделялся среди них.

Самые огненные музыкальные композиции ушедшего Элио Делмиро:

1. Самамбайя (Samambaia)

2. Алабастр (Alabastro)

3. Ожидая (Esperando)

4. Огненный меч (Espada de Fogo)

Огненные музыкальные композиции ушедшего:

1. Огонь (Chama)

2. Гранат (Romã)

3. Городская гитара (Violão Urbano)

4. Симбиоз (Symbiosis)

Еще музыкальные композиции:

1. Тп (Tp)

2. Напрасная иллюзия (Ilusão à Toa)

3. Понтейо (Ponteio)

4. Чувствительная (Emotiva)

Ушедшего гениального композитора и музыканта Элио Делмиро отличало от других именно то, что он мастерски синтезировал традиционные бразильские музыкальные формы, такие как самба, босса-нова и шоро, с элементами современного джаза, и делал это как никто другой. Этот маэстро всего мира всегда горел яркой искрой, которую было видно как с гитарой, так и без. Творца композиций "Алабастр", "Огонь", "Понтейо" любили, любят и будут любить не только в мировой индустрии, но и в кругу родственников, друзей, фанатов, коллег, напарников, единомышленников, последователей, учеников и в других объединениях. Еще одна утрата.