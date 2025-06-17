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Внезапный уход яркой звезды "Диснея" стало ударом для детей по всему миру

Внезапный уход яркой звезды "Диснея" стало ударом для детей по всему миру
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Не стало актера Дэвида Хекили Кенуи Белла. Яркая звезда студии "Дисней" ушла из жизни в возрасте 46 лет.

Мир кино потерял одного из своих ярких представителей. О трагическом событии сообщила его старшая сестра Джалина Канани Белл, выразив свои глубокие чувства и воспоминания о брате.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, веселый, блестящий и красивый младший брат Дэвид Х. К. Белл теперь находится рядом с нашим Небесным Отцом", — написала она.

Джалина отметила, что несмотря на трудные обстоятельства их детства, когда они росли без отца, брат всегда был опорой и источником безусловной любви.

"Он гордился мной, своими племянницами и внучатым племянником, всегда находя время для интересных совместных занятий", — добавила она.

Представитель актера Лашауна Дауни также подтвердила уход артиста и поделилась своими чувствами. "Это душераздирающе и печально. Он был одним из моих лучших талантов и воплощал в себе истинное значение алохи... Нежный гигант", — сообщила она.

Причина безвременного ухода актера пока не раскрыта. Дэвид Хекили Кенуи Белл родился в Каймуки и большую часть своей жизни провел на Гавайях, где работал супервайзером в международном аэропорту Эллисон Онизука Кона.

Его карьера в кино началась с роли обаятельного продавца сладкого льда в анимационном фильме "Лило и Стич", который стал культовым. Также он снялся в популярных сериалах "Частный детектив Магнум" и "Гавайи 5.0", а также в экшн-комедии "Команда разрушителей", которая сейчас находится на стадии постпродакшена.

Уход Дэвида Хекили Кенуи Белла — это большая утрата не только для его семьи, друзей и поклонников, но и для детей по всему миру. Его талант и доброта навсегда останутся в сердцах тех, кто любил мультфильмы студии "Дисней".

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 15:52
Фото: Freepik
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