"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука

В мае прошлого года певица Жасмин женила своего 26-летнего сына Михаила на 24-летней Еве Хачатурян. Певица устроила молодым роскошную свадьбу по еврейским традициям. А теперь узнала, что скоро станет бабушкой.

"У Илона (Шор, второй муж певицы – Прим. ред.) был день рождения, когда Миша сказал мне: "Мамочка, можно я отведу тебя в сторонку?" Я удивилась такой спешности, потому что занималась встречей гостей. И вдруг он достает маленькие пинеточки! Я упала! Я бегала, прыгала, чуть ли не пресс качала. И слезы, и мурашки!"

Пол малыша Жасмин пока не знает. "Дети об этом еще не сообщили, все держат в секрете. Сейчас модно устраивать гендер-пати, беби-шауэр. Когда у Евочки чуть подрастет животик, мы обязательно сделаем красивую фотосессию и гендер-пати — тогда все и узнаем. Впрочем, скажу сразу, мне все равно, какой будет пол. Главное — здоровый ребенок", – говорит Жасмин.

"У меня много друзей, которые не готовы, чтобы их называли бабушками, – рассказала певица в шоу "Света вокруг света". – А я всегда мечтала о том, сколько у меня будет детей и внуков, какой у меня будет стол во дворе. Поэтому если есть статус "бабушка", то я готова его прожить. Вообще "баба Сара" в моей семье и в моем коллективе – это давно бренд, так все меня называют. Поэтому я сразу сказала, что не хочу быть Сарой Львовной для внуков, а только – бабой Сарой".