Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть

Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Тесты В Сети заговорили о беременности АнныПересильд Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Вторник 17 июня

15:01"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука 14:35Участники "Московского долголетия" поделились историями о влиянии литературы на их жизнь 14:30Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть 14:27Только гении решат это уравнение: переместите всего 1 спичку для верного решения 13:26Москва спортивная: 28 и 29 июня в столице пройдет марафон тренировок 13:26Запомните эти три вещи, которые нужно беречь как зеницу ока – об этом говорил еще Конфуций 13:23Двое из ларца: как отличить ягуара от леопарда – запомните раз и навсегда 13:02"Зеленый маркет" организует кинопросмотры под открытым небом 12:52Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть 12:35В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости" 12:29В московском водоеме заметили краснокнижного тритона 11:56Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 11:52Еще мудрец Омар Хайям объявил главную тайну человечества. Запомните раз и навсегда 11:39Невеста Лепса сделала противоречивое заявление в ответ на его намек о расставании 11:25Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша 10:50"Кажется, что умираю": врачи спасают красивого молодого друга Алены Кравец 10:50Дмитрий Певцов и Государственный Кремлевский оркестр представили патриотический спектакль "В списках не значился" 10:50В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появился новый поворот 10:28Мародеры разграбили могилу Жанны Фриске 10:28Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой и зрителями 09:50Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино 09:32Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 08:55Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 08:54Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками 06:35Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 03:41Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно 00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 14:31Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы 13:41Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом 13:18Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали 13:11На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта 12:57Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 12:37Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост 12:32ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя 12:25Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию 12:25Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой 11:43Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть

Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть
631

Слухи о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум циркулируют едва ли не с самого начала их отношений, но на этот раз ситуация, казалось бы, вышла на новый уровень. Что стоит за сенсацией и как пара ответила на слухи о расставании?

Интернет-пространство взбудоражили кадры, которые, казалось бы, запечатлели неожиданный поворот в жизни одной из самых известных супружеских пар России – Леонида Агутина и Анжелики Варум. Информация о том, что “кадры с развода” артистов появились в Сети, моментально привлекла внимание. Однако, как выяснилось, речь идет не о реальном распаде звездного союза, а об остроумном творческом шаге, предпринятом самой парой в ответ на нескончаемые слухи.

Долгая история отношений под прицелом сплетен

Леонид Агутин называет Анжелику Варум любовью всей своей жизни, и их отношения действительно кажутся образцовыми. Тем не менее, за долгие годы совместной жизни, которая длится почти три десятилетия, их брак не избежал испытаний, а в прессе периодически появлялись намеки на трудности. Сообщения о проблемах, требовавших прощения, лишь подпитывали постоянные домыслы недоброжелателей о возможном расставании артистов. Эти слухи возникают с завидной регулярностью, несмотря на очевидную прочность их союза.

Клип как ироничное опровержение

Вместо того чтобы в очередной раз опровергать досужие сплетни, Леонид Агутин и Анжелика Варум выбрали неординарный путь – они сняли музыкальный клип на песню “Я не тот, ты не та”. Этот видеоролик представляет собой не просто иллюстрацию к музыке, а целую ироничную историю, обыгрывающую тему развода. 56-летний артист и его супруга предстают в нем участниками импровизированного судебного процесса по расторжению брака.

Особый юмористический окрас клипу придали появления в кадре известных актеров. Роли “суровых адвокатов” исполнили Леонид Ярмольник и Кристина Бабушкина. Сам Агутин с улыбкой прокомментировал эти съемки, отметив, что даже его “юристы” не выдержали и пустились в пляс прямо во время “заседания”. Таким образом, пара с юмором высказалась на тему, которая долгое время будоражила общественность.

Неоспоримая прочность союза

Несмотря на внешнее давление и постоянные попытки “развести” их в медиапространстве, Леонид Агутин и Анжелика Варум остаются одной из самых стабильных и долговечных пар российского шоу-бизнеса. Их совместный путь в творчестве и личной жизни насчитывает уже почти 30 лет. Летом 2025 года супруги будут отмечать значимую дату – 25 лет со дня официального брака, который был заключен в июле 2000 года.

Леонид Агутин часто говорит о своих глубоких чувствах к жене. Не так давно он делился размышлениями о том, как им удалось сохранить отношения на протяжении 27 лет, преодолев множество вызовов, но сберечь любовь, уважение и нежность. “Я горжусь своей женой. Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой... Люблю”, – эти слова служат лучшим доказательством силы их чувств.

Семья артистов

В браке с Анжеликой Варум у Леонида Агутина родилась дочь Елизавета. Сейчас ей 26 лет, и она проживает в США. Следует также напомнить, что у Леонида Агутина есть старшая дочь Полина от предыдущих отношений с балериной Мариной Воробьевой.

Таким образом, громкие кадры с развода, появившиеся в интернете, являются не свидетельством реального распада семьи Агутина и Варум, а частью их нового клипа. Этот креативный ход позволил артистам не только отшутиться от навязчивых слухов, но и в очередной раз продемонстрировать крепость своего союза. Отношения Леонида Агутина и Анжелики Варум, выдержавшие проверку временем и вниманием публики, по-прежнему служат примером стабильности и взаимопонимания.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 14:30
Леонид Агутин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама

Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @bruvvyband
Фото: соцсети / @liubovvarum
Фото: Youtube / @pesnyagoda

По теме

Леонид Агутин признался в серьезном психическом заболевании

Агутина и Варум выгнали из приличного заведения из-за неподобающего вида

Агутин публично отреагировал на резонансные заявление об изменах Варум: Было всякое

Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме
Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука

"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука
В мае прошлого года певица Жасмин женила своего 26-летнего сына Михаила на 24-летней Еве Хачатурян. Певица устроила молодым роскошную свадьбу по еврейским традициям. А теперь узнала, что скоро станет бабушкой. "У Илона (Шор, второй муж певицы – Прим.

Запомните эти три вещи, которые нужно беречь как зеницу ока – об этом говорил еще Конфуций

Запомните эти три вещи, которые нужно беречь как зеницу ока – об этом говорил еще Конфуций
Глубокая мудрость о трех необратимых аспектах жизни – времени, слове и возможности. Как понимание этого помогает жить осознанно? В суете современной жизни мы часто упускаем из виду самое важное.

Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть

Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть
В интернете распространяется видео, которое заставило многих поверить в сенсацию: 16-летняя Анна Пересильд, звезда нашумевшего сериала "Слово пацана", якобы объявила о своей беременности. Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть.

Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини
"Все старые, а пуще, молодые, // Храните ваши шляпки золотые", – пели в фильме "Соломенная шляпка". Этот модный аксессуар присутствует у героинь многих лент. Давайте вспомним их вместе! 1.

Невеста Лепса сделала противоречивое заявление в ответ на его намек о расставании

Невеста Лепса сделала противоречивое заявление в ответ на его намек о расставании
Григорий Лепс намекнул на разрыв с Авророй Киба, но ее публикации в соцсетях вызвали совсем противоположные слухи. Что происходит между Григорием Лепсом и Авророй Киба?Музыкант Григорий Лепс и его молодая избранница Аврора Киба вновь оказались в центре внимания общественности и таблоидов.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 17/06ВтрЛюди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 16/06ПндПрезервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 16/06ПндТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 16/06ПндСтрашная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 15/06ВскТест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком