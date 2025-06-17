Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой и зрителями

Уже сегодня вы можете вернуться в СССР, даже не изобретая машину времени! Для этого нужно пройти новый тест "Дни.ру" и отгадать 5 фильмов СССР по 5 кадрам со сценой и зрителями! Готовы? Ни один современный режиссер не смог повторить те культовые шедевры кино СССР.