Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

1.
А. "Соломенная шляпка";
Б. "Три плюс два";
В. "Дача".
2.
А. "Весна";
Б. "Небесный тихоход";
В. "Золушка".
3.
А. "Дамы приглашают кавалеров";
Б. "Одиноким предоставляется общежитие";
В. "Вас ожидает гражданка Никанорова".
4.
А. "Карнавал";
Б. "Москва слезам не верит";
В. "Самая обаятельная и привлекательная".
5.
А. "Мэри Попппинс, до свидания!";
Б. "Возвращение Будулая";
В. "Старая, старая сказка".
6.
А. "Вокзал для двоих";
Б. "Любимая женщина механика Гаврилова";
В. "А был ли Каротин?".
7.
А. "Спортлото-82";
Б. "Старики-разбойники";
В. "Где находится нофелет?"
ОТВЕТЫ
1. А. "Соломенная шляпка";
2. В. "Золушка";
3. А. "Дамы приглашают кавалеров";
4. В. "Самая обаятельная и привлекательная";
5. А. "Мэри Попппинс, до свидания!";
6. В. "А был ли Каротин?";
7. А. "Спортлото-82".