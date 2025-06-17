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Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть

Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть
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В интернете распространяется видео, которое заставило многих поверить в сенсацию: 16-летняя Анна Пересильд, звезда нашумевшего сериала "Слово пацана", якобы объявила о своей беременности.

Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть. Известная по сериалу "Слово пацана" 16-летняя актриса Анна Пересильд, дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд, оказалась в центре неприятного инцидента, связанного с распространением ложной информации. Юная артистка стала жертвой цифровой подделки: кто-то с помощью технологий искусственного интеллекта создал провокационное видео, касающееся ее личной жизни.

Как появился сфабрикованный ролик?

Источник ложных слухов — видеоролик, сгенерированный неизвестными лицами с использованием нейросети. "Авторы" фейка смонтировали короткий сегмент, в котором синтезированный голос, похожий на голос Анны, и изображение ее лица "анонсировали" участие актрисы в популярном телешоу "Мама в 16" (ранее известном как "Беременна в 16"). Примечательно, что прямое изображение Анны в ролике занимало всего пару секунд; основную часть видеоряда составляли заставка программы и кадры из музыкального клипа Вани Дмитриенко с участием Пересильд.

Что утверждал фейк?

Сгенерированный аудиоряд, приписанный Анне, начинался со слов: "Всем привет! Меня зовут Аня Пересильд, я начинающая актриса из Москвы. Я здесь для того, чтобы рассказать вам свою историю". Помимо этого аудио, ложное сообщение о беременности сопровождалось текстовой информацией в ролике, где утверждалось, что будущим отцом является 19-летний музыкант Ваня Дмитриенко. Им давно приписывают романтические отношения, а недавний инцидент с их поцелуем лишь усилил эти спекуляции.

Как отреагировала Пересильд?

Анна Пересильд с мамой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Появление такого видео стало для 16-летней Анны настоящим шоком. Ситуация оказалась настолько серьезной, что, по ее признанию, даже некоторые из ее близких знакомых задались вопросом о правдивости увиденного и обратились к ней за разъяснениями.

В своем видеообращении Анна Пересильд эмоционально и категорично опровергла все утверждения фейкового ролика. Она назвала происходящее “ужасом” и “трэшниной”, подчеркнув, что видео полностью сгенерировано нейросетью. Актриса призвала свою аудиторию не верить “этой чуши”, категорически отрицая свою беременность и любое участие в подобном телешоу.

Опасность современных технологий

Инцидент также заставил Анну серьезно задуматься об опасностях, связанных с бурным развитием технологий искусственного интеллекта. Актриса призналась, что ей пугает способность нейросетей создавать подделки, которые могут ввести в заблуждение даже самых близких людей. "Это одновременно смешно и страшно", — отметила она, настоятельно призывая всех проявлять бдительность и не доверять подобным сфабрикованным материалам в интернете.

В итоге, информация о беременности 16-летней звезды Анны Пересильд является абсолютной выдумкой, созданной с использованием возможностей искусственного интеллекта. Актриса решительно опровергла эти слухи, вызванные распространением фейкового видео. Этот случай служит тревожным напоминанием о том, насколько легко современные технологии могут быть использованы для создания убедительной ложной информации и о важности критического отношения к контенту в сети.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 12:52
Анна Пересильд. Фото:vk.com / Стрелец-молодец
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