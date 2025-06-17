Невеста Лепса сделала противоречивое заявление на его намек о расставании

Григорий Лепс намекнул на разрыв с Авророй Киба, но ее публикации в соцсетях вызвали совсем противоположные слухи.

Что происходит между Григорием Лепсом и Авророй Киба?

Музыкант Григорий Лепс и его молодая избранница Аврора Киба вновь оказались в центре внимания общественности и таблоидов. Причиной новой волны обсуждений стали неожиданные заявления самого артиста, которые, казалось бы, указывали на конец их романа. Однако реакция 19-летней пассии лишь подогрела интерес, породив еще больше вопросов и смелых предположений среди поклонников пары.

Неожиданное заявление артиста о разрыве

Недавно Григорий Лепс дал интервью, где сделал комментарии, которые многие интерпретировали как намек на завершение отношений с Авророй. Артист довольно резко высказался о своем отношении к жизни Кибы, заявив, что она ему "безразлична", а их романтические отношения "останутся в прошлом". Это заявление прозвучало весьма категорично и вызвало удивление на фоне недавних новостей об их помолвке.

Ответ Авроры Киба в социальных сетях

Вскоре после резонансных слов Лепса сама Аврора Киба выступила с негласным опровержением, сообщает Клео.ру. В своем аккаунте в одной из популярных социальных сетей она опубликовала совместные видеозаписи с Григорием Лепсом, демонстрируя, что их отношения, по всей видимости, продолжаются. Одно из видео запечатлело пару на светском мероприятии: они танцуют, Лепс обнимает девушку за талию, а она нежно прижимается к нему. Этот видеоряд, казалось бы, противоречил заявлениям певца.

Загадочная цитата и версия о тайной свадьбе

Однако наибольшее внимание подписчиков привлекла не сама сцена танца, а интригующая подпись, оставленная Авророй к публикации. Девушка привела цитату о браке: "Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить". Эта фраза, прямо упоминающая статус "жена", сильно удивила и сбила с толку поклонников пары.

Григорий Лепс пока воздерживается от прямых комментариев по поводу этой подписи, но примечательно, что он сделал репост "истории" Авроры на свою страницу. На основании этой публикации в Сети активно обсуждается версия, что пара могла тайно обручиться или даже заключить брак, и Аврора таким образом объявила о своем новом статусе.

Другое видео и история отношений

Ситуацию еще больше запутало второе видео, также опубликованное Авророй. Некоторые источники назвали его "более фривольным", поскольку на кадрах запечатлен момент, когда Григорий Лепс прилюдно касается груди своей юной спутницы. По мнению комментаторов, такое поведение могут позволить себе только очень близкие люди.

Для многих остается загадкой истинный характер отношений между 62-летним артистом и 19-летней студенткой. Их роман стал достоянием общественности после совместного появления на Петербургском международном экономическом форуме. Вскоре после этого Аврора продемонстрировала в соцсетях фотографию с кольцом, а в сентябре прошлого года Григорий Лепс официально представил ее как свою невесту. За последний год интерес к Авроре Киба значительно вырос: она стала чаще появляться на публике и фигурировать в новостных заголовках.

Таким образом, последние события вокруг Григория Лепса и Авроры Киба лишь добавляют неопределенности. Противоречивые заявления артиста и загадочные публикации его пассии держат публику в напряжении. Пока пара не даст прямых комментариев относительно своего статуса, слухи о возможном расставании, тайной свадьбе или просто игре на публику будут продолжать циркулировать в Сети.