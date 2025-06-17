"Кажется, что умираю": врачи спасают красивого молодого друга Алены Кравец

В начале июня актриса, певица, актриса и модель Алена Кравец с размахом отмечала не только день рождения, но и 20-летие творческой деятельности. Сенсацией грандиозного праздника, который звезда устроила в центре Москвы, стал многоярусный торт от знаменитого кондитера Дмитрия Штукина, с которым Алена давно дружит. А сегодня россияне молятся за него...

Еще несколько дней назад Дмитрий Штукин отдыхал в Турции – в элитном отеле на берегу Средиземного моря он набирался сил и загорал. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, какие страдания ждут его на Родине после возвращения...

То ли смена климата дала о себе знать, то ли прохладная московская погода, то ли очередная солнечная вспышка, то ли длительный перелет, но факт налицо – сейчас Штукина выхаживают опытные подмосковные медики.

"У меня было низкое – 90/60 – давление (показатели считаются нормальными, если систолическое давление не превышает 140 миллиметров ртутного столба, а диастолическое — 90.– Прим. ред.) , началось сильное недомогание, – с трудом рассказал Штукин "Дни.ру". – Вызвал врача на дом, но целый день прождал терапевта, а давление все прыгало. Подумываю про госпитализацию, потому что порой кажется, что умираю".

Утром молодой друг Алены Кравец сдал анализ крови. Дмитрию пока показан постельный режим, покой и отсутствие волнений. А нам остается только молиться за здоровье этого знаменитого ресторанного критика, кондитера, преподавателя поварского мастерства, призера всероссийских и международных конкурсов. Господи, спаси!