Мародеры разграбили могилу Жанны Фриске

Шок и возмущение испытали близкие Жанны Фриске, посетившие ее могилу на Николо-Архангельском кладбище в день десятилетия со дня смерти певицы.

Вчерашний день ознаменовал печальную дату — десять лет со дня ухода из жизни любимицы публики, певицы Жанны Фриске. В этот день почтить ее память на Николо-Архангельском кладбище собрались самые близкие люди: члены семьи и друзья. Однако скорбное мероприятие было омрачено неприятным открытием, которое сделал отец артистки, Владимир Копылов.

Что исчезло с памятника Жанны Фриске?

Владимир Копылов заметил, что с бронзовой статуи Жанны на памятнике пропала одна важная деталь. Речь идет о наручных часах, которые украшали руку скульптуры. Этот аксессуар был не просто декоративным элементом, а значимым подарком от одного из преданных поклонников творчества Жанны.

По словам Владимира Борисовича, часы появились на памятнике примерно "месяца три-четыре назад". Он уточнил, что еще буквально три недели назад этот презент был на месте, но во время посещения кладбища в годовщину смерти дочери рука статуи оказалась уже без них.

Реакция семьи

В беседе с журналистами Владимир Копылов не скрывал своего возмущения случившемся. Он считает пропажу часов актом вандализма и мародерства. Для семьи этот инцидент стал крайне неприятным событием, омрачившим день памяти Жанны и показавшим неуважительное отношение к месту ее последнего упокоения.

Другие подробности с годовщины

Владимир Копылов также поделился с прессой некоторыми планами относительно самого памятника. Он сообщил о намерении внести некоторые изменения в его оформление, уточнив при этом, что все расходы понесет сам. Отец певицы отдельно подчеркнул, что Дмитрий Шепелев, отец единственного сына Жанны Платона, помогать ему в финансировании этих работ не будет.

Среди пришедших на кладбище была и близкая подруга Жанны, бывшая коллега по группе "Блестящие" Ольга Орлова. Она старалась избегать общения с представителями СМИ, собравшимися у могилы. Певица вежливо, но настойчиво попросила журналистов не нарушать уединение близких в этот тяжелый день.

Десять лет без Жанны Фриске стали тяжелой датой для ее родных и друзей. Посещение могилы на Николо-Архангельском кладбище в этот день обернулось неприятным инцидентом с пропажей часов с памятника. Отец певицы, Владимир Копылов, расценивает случившееся как мародерство, что добавляет горечи к и без того скорбному дню памяти любимой артистки. Этот случай вновь напоминает о необходимости бережного отношения к местам захоронений.