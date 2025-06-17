Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино

Каждый день приходят новости об уходе знаменитых актеров. Тех, кто дарил нам радость, заставлял сопереживать, украшал нашу жизнь. Вот – новая смерть...

Эта актриса не имела звания "Народная артистка", но была по-настоящему народной. Ее любили люди разных поколений. Ее восхищались. Ее окружали толпы поклонников. На ее счету участие в паре сотен театральных постановок и многочисленных телесериалах, ставших культовыми. Среди известных работ — "Распутин", "Любовь без границ", "Победа", "Табу", "Короли"...

Актриса скончалась еще 12 июня, но информация о том, что она ушла в вечность, появилась только сейчас. "Спасибо за жизнь, посвященную искусству. Вы сделали сцену своим домом, а актерскую игру — способом преобразовать мир. Вы воплотили тысячу персонажей, были учителем для поколений, пионером телевидения и театра, которые выросли вместе с вами", – говорит в сообщении Infobae.

Этой аргентинско-колумбийской актрисе было 82 года. Розита Алонсо умерла в Боготе, но причина ее смерти не сообщается. Пресс-служба Колумбийского общество актерского менеджмент лишь подтворила, что любимая зрителями Розита ушла в вечность... В истории латиноамериканского искусства Алонсо оставила яркий след. Как и в сердцах зрителей, которые смотрели фильмы и спектакли с ее участием.