Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой и зрителями

Ни один современный режиссер не смог повторить те культовые шедевры кино СССР. Как бы ни пытались десятки и сотни нынешних кинодеятелей снять нечто подобное, все их старания обернулись прахом. Вовсе не обязательно смотреть новинки кино, раз в наследство нам достались любимые фильмы советской эпохи. Чтобы вернуться в те чудесные времена, пройдите тест и отгадайте 5 названий фильмов СССР по 5 изображениям со сценой и зрителями. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа — "а", "б" и "в", но правильный из них только 1. Сможете ответить без ошибок?
Вопросы
1) Это фильм СССР ...
а — Дуэнья (1978)
б — Карнавал (1981)
в — Раз на раз не приходится (1987)
2) Это фильм СССР ...
а — Дело было в Пенькове (1957)
б — Весна на Заречной улице (1956)
в — Зигзаг удачи (1968)
3) Это фильм СССР ...
а — Живет такой парень (1964)
б — И снова Анискин (1978)
в — 12 стульев (1971)
4) Это фильм СССР ...
а — Калина красная (1973)
б — Афоня (1975)
в — Отцы и деды (1982)
5) Это фильм СССР ...
а — Карнавальная ночь (1956)
б — Девушка без адреса (1957)
в — Смотри в оба (1981)
Ответы
1 >>> б — "Карнавал";
2 >>> а — "Дело было в Пенькове";
3 >>> в — "12 стульев";
4 >>> б — "Афоня";
5 >>> а — "Карнавальная ночь".
Если верно ответили на все 5 вопросов — это повод еще 5 раз посмотреть любимые фильмы!
Если допустили 1 ошибку или больше — пройдите тест заново и возвращайтесь в СССР еще раз!