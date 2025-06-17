Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой и зрителями

Уже сегодня вы можете вернуться в СССР, даже не изобретая машину времени! Для этого нужно пройти новый тест "Дни.ру" и отгадать 5 фильмов СССР по 5 кадрам со сценой и зрителями! Готовы?

Ни один современный режиссер не смог повторить те культовые шедевры кино СССР. Как бы ни пытались десятки и сотни нынешних кинодеятелей снять нечто подобное, все их старания обернулись прахом. Вовсе не обязательно смотреть новинки кино, раз в наследство нам достались любимые фильмы советской эпохи. Чтобы вернуться в те чудесные времена, пройдите тест и отгадайте 5 названий фильмов СССР по 5 изображениям со сценой и зрителями. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа — "а", "б" и "в", но правильный из них только 1. Сможете ответить без ошибок?

Вопросы

1) Это фильм СССР ...

а — Дуэнья (1978)

б — Карнавал (1981)

в — Раз на раз не приходится (1987)

2) Это фильм СССР ...

а — Дело было в Пенькове (1957)

б — Весна на Заречной улице (1956)

в — Зигзаг удачи (1968)

3) Это фильм СССР ...

а — Живет такой парень (1964)

б — И снова Анискин (1978)

в — 12 стульев (1971)

4) Это фильм СССР ...

а — Калина красная (1973)

б — Афоня (1975)

в — Отцы и деды (1982)

5) Это фильм СССР ...

а — Карнавальная ночь (1956)

б — Девушка без адреса (1957)

в — Смотри в оба (1981)

Ответы

1 >>> б — "Карнавал";

2 >>> а — "Дело было в Пенькове";

3 >>> в — "12 стульев";

4 >>> б — "Афоня";

5 >>> а — "Карнавальная ночь".

Если верно ответили на все 5 вопросов — это повод еще 5 раз посмотреть любимые фильмы!