Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова

Улица Серафимовича, 2 – по этому адресу находится легендарный Дом на Набережной, известный также как Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК СССР. Сегодня здесь много цветов...

Решение о строительстве этого дома на месте снесенного Винно-соляного двора было принято 24 июня 1927 года. Предполагалось, что тут будут селиться ответственные работники, представители советской элиты, партийные и государственные деятели, герои Гражданской войны, писатели. И первые жильцы въехали сюда в 1931-м. Это 12-этажное здание до 1952 года было самым высоким в Москве.

А уже в новейшей истории тут поселился знаменитый актер театра и кино Александр Домогаров. Причем с годами он приобрел еще одну квартиру и объединил их. Половину переделал в студию звукозаписи, вторая же стала жилой — пара спален, гостиная, ванная, кухня.

Каждый день, выходя на улицу, Домогарова видит возле дома свежие цветы. Их несут благодарные москвичи к мемориальным доскам тех знаменитостей, кто в разное время тут жил – их тут более тридцати. Хореограф Игорь Моисеев, актер Алексей Баталов, писатели Юлиан Семенов и Юрий Трифонов, геолог Николай Шило – все они внесли заметный вклад в культуры и науку нашей страны. Поэтому живые цветы – это знак признательности потомков.