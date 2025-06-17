В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появился новый поворот

Еще один врач признал вину в незаконной поставке кетамина, приведшей к гибели Мэттью Перри. Доктору Сальвадору Пласенсиа грозит до 40 лет тюрьмы.

В деле о трагической гибели звезды сериала “Друзья” Мэттью Перри в результате передозировки кетамина появился новый важный поворот: еще один медицинский специалист согласился признать свою вину. По информации издания The New York Times, ссылающегося на данные судебных документов, доктору Сальвадору Пласенсиа, признавшемуся в незаконной поставке препарата, теперь грозят серьезные последствия.

Признание и возможное наказание

Доктор Сальвадор Пласенсиа, имя которого стало известно в рамках расследования обстоятельств смерти актера, официально признал свою причастность к нелегальной поставке кетамина. Согласно судебным материалам, обнародованным The New York Times, за эти действия Пласенсиа может быть приговорен к длительному сроку тюремного заключения.

Ему грозит до сорока лет лишения свободы. Кроме того, в качестве наказания предусмотрен крупный штраф, размер которого может достигнуть двух миллионов долларов. Это подчеркивает серьезность обвинений, выдвинутых против медицинского работника.

Контекст дела и другие фигуранты

Признание доктора Пласенсиа стало очередным в серии аналогичных соглашений со следствием по данному делу. Ранее, в октябре 2024 года, свою вину уже признал другой фигурант расследования — доктор Марк Чавес.

Следствие установило, что именно Сальвадор Пласенсиа незаконно выписывал рецепты на кетамин. Этот препарат, по версии обвинения, затем передавался Мэттью Перри. Всего по делу о незаконном обороте кетамина, связанного с гибелью актера, были задержаны пять человек. Доктор Пласенсиа стал четвертым из них, кто пошел на сотрудничество со следствием и официально признал свою вину.

Ход расследования обстоятельств смерти Мэттью Перри продолжает раскрывать детали цепочки незаконной поставки кетамина. Признание вины доктором Сальвадором Пласенсиа является значимым шагом в этом процессе. Оно подтверждает версию следствия о причастности медицинских работников к нелегальному обороту препарата, ставшего причиной трагедии, и демонстрирует серьезность ответственности, которая грозит виновным.