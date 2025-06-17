Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Виторган уведомил об отъезде из России Тесты Раскрыта тайна болезни Киркорова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Вторник 17 июня

09:50Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино 09:32Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 08:55Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 08:54Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками 06:35Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 03:41Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно 00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 14:31Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы 13:41Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом 13:18Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали 13:11На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта 12:57Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 12:37Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост 12:32ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя 12:25Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию 12:25Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой 11:43Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ 11:36ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев 11:28Родня выселила Наталью Штурм из нового особняка за 30 миллионов 11:23Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено 10:49ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре 10:31Проект реставрации Дома Моссельпрома согласован 10:25Ушел знаменитый актер, режиссер и педагог – еще одна утрата для планеты 10:17Презервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 09:39Улицы Москвы украсят граффити победителей конкурса "Стены" 09:33На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал 09:06Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку 08:56Скончался лидер легендарной группы: мир скорбит 08:38Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке 04:32Что ни в коем случае нельзя делать 16 июня, в день Лукьяна Ветреника, чтобы не потерять все деньги 00:16Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин 20:47Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций 17:35Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 13:44Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас 13:2285-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 10:03Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц 04:40Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду!
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна
964

Маргарита Симоньян раскрыла подробности о здоровье Тиграна Кеосаяна после комы и пережитой клинической смерти. Есть признаки сознания.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала тревожные сведения о состоянии здоровья своего супруга, известного журналиста и режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем официальном Telegram-канале она сообщила подписчикам, что в конце 2024 года он впал в кому, а в начале 2025 года пережил клиническую смерть.

Отвечая на вопрос пользователя, Симоньян впервые подробно рассказала о серьезных проблемах: ее муж находится в коме с конца прошлого года, и его состояние остается крайне тяжелым, требующим постоянного медицинского контроля.

Симоньян подчеркнула, что в текущей ситуации возможности медицины ограничены. Врачи только поддерживают его состояние и ухаживают за ним.

Жена Тиграна Кеосаяна также добавила, что сейчас все зависит от Бога и обратилась ко всем неравнодушным с просьбой молиться за выздоровление своего мужа. Она выразила глубокую благодарность тем, кто уже оказывает такую важную духовную поддержку их семье в этот непростой период.

В ночь, когда случилось несчастье, с 8 по 9 января, Маргарита Симоньян предоставила новые, еще более драматичные детали состояния супруга. По ее словам, знаменитый телеведущий незадолго до того, как оказаться в коматозном состоянии, уже переживал клиническую смерть. Это известие шокировало многих.

Симоньян напомнила, что у ее супруга уже давно наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Именно они стали причиной резкого ухудшения его здоровья и последующих критических состояний, потребовавших экстренного вмешательства врачей.

В своем обращении к подписчикам после этого известия она вновь настоятельно просила поддержать Кеосаяна молитвами. Молитва, по ее словам, является тем немногим, что может реально помочь сейчас.

Маргарита Симоньян призналась, что долго не решалась публично говорить о личной трагедии, разворачивающейся в их семье. Этот период стал для нее невероятно тяжелым испытанием, о чем она откровенно рассказала подписчикам.

По ее словам, мысль о переживаниях за близкого человека оказалась настолько невыносимой, что даже мысли о собственной потенциальной опасности (в контексте обсуждений или размышлений о зоне СВО) казались ей менее обременительными, чем душевная боль за мужа.

Несмотря на всю тяжесть ситуации и прогнозы врачей, появились и обнадеживающие признаки. Симоньян отметила, что в последнее время ее муж начал проявлять реакции на происходящее вокруг. Он моргает, открывает рот и совершает небольшие движения, что может говорить о начале восстановления сознания и вселяет осторожный оптимизм.

Ситуация со здоровьем Тиграна Кеосаяна остается крайне серьезной, но последние сообщения от Маргариты Симоньян вселяют осторожный оптимизм. Пережив кому и клиническую смерть из-за давних проблем с сердцем, журналист сейчас находится под круглосуточным наблюдением врачей, которые обеспечивают необходимый уход. Его супруга продолжает просить о молитвенной поддержке, видя в последних реакциях мужа проблески надежды на улучшение.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 08:55
Тигран Кеосаян. Фото: Youtube / @Vazhnye_razgovory
Telegram / @margaritasimonyan✓ Надежный источник

По теме

"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном

Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца
Тигран Эдмондович Кеосаян

Тигран Эдмондович Кеосаян актер, телеведущий

Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино

Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино
Каждый день приходят новости об уходе знаменитых актеров. Тех, кто дарил нам радость, заставлял сопереживать, украшал нашу жизнь. Вот – новая смерть... Эта актриса не имела звания "Народная артистка", но была по-настоящему народной.

Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова

Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова
Улица Серафимовича, 2 – по этому адресу находится легендарный Дом на Набережной, известный также как Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК СССР. Сегодня здесь много цветов... Решение о строительстве этого дома на месте снесенного Винно-соляного двора было принято 24 июня 1927 года.

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками
Именно сейчас превосходный момент, чтобы воскресить в памяти истинные шедевры СССР. При этом с первого раза показать результат 6/6 могут лишь единицы. А вы способны пройти тест от "Дни.ру" на максимум? Культовые персонажи советского кино уже в сборе! Они собрались ради игры и ждут только вас! Пройдите тест, чтобы скорее прокрутить в памяти шедевральные кинофильмы СССР и хоть на миг вернуть ту эпоху, которая даже сейчас кажется раем! Вас ждут 6 кинокадров, на каждом из них есть хотя бы 1 компания с шахматами или шашками.

Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене

Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене
Ковер на стене – это не просто предмет интерьера, это символ целой эпохи в истории нашей страны. Во многих советских квартирах он создавал уют, выступал в роли звукоизоляции или просто был показателем достатка. Неудивительно, что ковры так часто попадали в кадр советских фильмов, становясь порой безмолвными, но очень узнаваемыми свидетелями жизни героев. Предлагаем вам проверить свою память и любовь к классике советского кино. Попробуйте угадать фильм по кадру, где обязательно присутствует ковер на стене. ВОПРОСЫВопрос 1:А) Ирония судьбы, или С легким паром!Б) Москва слезам не веритВ) Служебный романВопрос 2:А) Приключения ЭлектроникаБ) Старик ХоттабычВ) Гостья из будущегоВопрос 3:А) ДевчатаБ) Любовь и голубиВ) Дело было в ПеньковеВопрос 4:А) Вам и не снилосьБ) Полеты во сне и наявуВ) Фантазии ФарятьеваВопрос 5:А) АфоняБ) Осенний марафонВ) ГаражОТВЕТЫПроверьте, насколько хорошо вы помните эти культовые кадры и их ковровое сопровождение!Б) Москва слезам не веритБ) Старик ХоттабычБ) Любовь и голубиВ) Фантазии ФарятьеваБ) Осенний марафонНадеемся, вам понравился этот тест! Советское кино подарило нам множество прекрасных историй и незабываемых деталей, и ковер на стене – одна из самых колоритных из них.

Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно

Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно
Народный календарь хранит мудрость наших предков, регулируя их жизнь в соответствии с природными ритмами и особыми днями. 17 июня, который известен как Митрофанов день, не был исключением. С ним связаны особые приметы, традиции и, конечно же, строгие запреты. Эти “нельзя” были призваны уберечь человека от несчастий, обеспечить благополучие в хозяйстве и личной жизни. Давайте узнаем, что, согласно народным поверьям, нельзя было делать в этот день, чтобы не навлечь беду и обеспечить благополучие. 17 июня в народном календаре известен как Митрофанов день, или Митрофан-Навозник.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 16/06ПндПрезервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 15/06Вск85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 15/06ВскТест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 16/06ПндСтрашная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 16/06ПндТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью