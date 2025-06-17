Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян раскрыла подробности о здоровье Тиграна Кеосаяна после комы и пережитой клинической смерти. Есть признаки сознания.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала тревожные сведения о состоянии здоровья своего супруга, известного журналиста и режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем официальном Telegram-канале она сообщила подписчикам, что в конце 2024 года он впал в кому, а в начале 2025 года пережил клиническую смерть.

Отвечая на вопрос пользователя, Симоньян впервые подробно рассказала о серьезных проблемах: ее муж находится в коме с конца прошлого года, и его состояние остается крайне тяжелым, требующим постоянного медицинского контроля.

Симоньян подчеркнула, что в текущей ситуации возможности медицины ограничены. Врачи только поддерживают его состояние и ухаживают за ним.

Жена Тиграна Кеосаяна также добавила, что сейчас все зависит от Бога и обратилась ко всем неравнодушным с просьбой молиться за выздоровление своего мужа. Она выразила глубокую благодарность тем, кто уже оказывает такую важную духовную поддержку их семье в этот непростой период.

В ночь, когда случилось несчастье, с 8 по 9 января, Маргарита Симоньян предоставила новые, еще более драматичные детали состояния супруга. По ее словам, знаменитый телеведущий незадолго до того, как оказаться в коматозном состоянии, уже переживал клиническую смерть. Это известие шокировало многих.

Симоньян напомнила, что у ее супруга уже давно наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Именно они стали причиной резкого ухудшения его здоровья и последующих критических состояний, потребовавших экстренного вмешательства врачей.

В своем обращении к подписчикам после этого известия она вновь настоятельно просила поддержать Кеосаяна молитвами. Молитва, по ее словам, является тем немногим, что может реально помочь сейчас.

Маргарита Симоньян призналась, что долго не решалась публично говорить о личной трагедии, разворачивающейся в их семье. Этот период стал для нее невероятно тяжелым испытанием, о чем она откровенно рассказала подписчикам.

По ее словам, мысль о переживаниях за близкого человека оказалась настолько невыносимой, что даже мысли о собственной потенциальной опасности (в контексте обсуждений или размышлений о зоне СВО) казались ей менее обременительными, чем душевная боль за мужа.

Несмотря на всю тяжесть ситуации и прогнозы врачей, появились и обнадеживающие признаки. Симоньян отметила, что в последнее время ее муж начал проявлять реакции на происходящее вокруг. Он моргает, открывает рот и совершает небольшие движения, что может говорить о начале восстановления сознания и вселяет осторожный оптимизм.

Ситуация со здоровьем Тиграна Кеосаяна остается крайне серьезной, но последние сообщения от Маргариты Симоньян вселяют осторожный оптимизм. Пережив кому и клиническую смерть из-за давних проблем с сердцем, журналист сейчас находится под круглосуточным наблюдением врачей, которые обеспечивают необходимый уход. Его супруга продолжает просить о молитвенной поддержке, видя в последних реакциях мужа проблески надежды на улучшение.