Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками

Виторган уведомил об отъезде из России Тесты Раскрыта тайна болезни Киркорова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Вторник 17 июня

09:50Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино 09:32Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 08:55Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 08:54Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками 06:35Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 03:41Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно 00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 14:31Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы 13:41Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом 13:18Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали 13:11На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта 12:57Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 12:37Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост 12:32ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя 12:25Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию 12:25Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой 11:43Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ 11:36ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев 11:28Родня выселила Наталью Штурм из нового особняка за 30 миллионов 11:23Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено 10:49ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре 10:31Проект реставрации Дома Моссельпрома согласован 10:25Ушел знаменитый актер, режиссер и педагог – еще одна утрата для планеты 10:17Презервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 09:39Улицы Москвы украсят граффити победителей конкурса "Стены" 09:33На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал 09:06Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку 08:56Скончался лидер легендарной группы: мир скорбит 08:38Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке 04:32Что ни в коем случае нельзя делать 16 июня, в день Лукьяна Ветреника, чтобы не потерять все деньги 00:16Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин 20:47Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций 17:35Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 13:44Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас 13:2285-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 10:03Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц 04:40Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду!
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками
256

Именно сейчас превосходный момент, чтобы воскресить в памяти истинные шедевры СССР. При этом с первого раза показать результат 6/6 могут лишь единицы. А вы способны пройти тест от "Дни.ру" на максимум?

Культовые персонажи советского кино уже в сборе! Они собрались ради игры и ждут только вас! Пройдите тест, чтобы скорее прокрутить в памяти шедевральные кинофильмы СССР и хоть на миг вернуть ту эпоху, которая даже сейчас кажется раем! Вас ждут 6 кинокадров, на каждом из них есть хотя бы 1 компания с шахматами или шашками. Вглядитесь в эти сцены и вспомните названия 6 лент СССР по изображению, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому этапу теста от 1 до 6. Каждый раз выбирайте 1 из 3 обозначений: "а", "б", "в".

1 картинка из кино СССР с персонажами за игрой в шахматы или шашки не сразу напоминает сюжетную линию и портрет каждого персонажа. Однако истинные ценители киноиндустрии СССР без подсказок пройдут тест на все 100!

Вопросы

1) Это советский фильм ...

Кадр из фильма

а — 12 стульев (1971)

б — Ты — мне, я — тебе (1976)

в — Корона Российской Империи, или Снова неуловимые (1971)

2) Это советский фильм ...

Кадр из фильма

а — Любовь и голуби (1984)

б — 17 мгновений весны (1973)

в — Иван Васильевич меняет профессию (1973)

3) Это советский фильм ...

Кадр из фильма

а — Офицеры (1971)

б — Золотая речка (1976)

в — Формула любви (1984)

4) Это советский фильм ...

Кадр из фильма

а — Веселое сновидение, или Смех и слезы (1976)

б — 3 дня в Москве (1974)

в — 7 невест ефрейтора Збруева (1970)

5) Это советский фильм ...

Кадр из фильма

а — Неуловимые мстители (1966)

б — Девчата (1961)

в — Прохиндиада, или Бег на месте (1984)

6) Это советский фильм ...

Кадр из фильма

а — Любовь и голуби (1984)

б — Корона Российской Империи, или Снова неуловимые (1971)

в — Джентльмены удачи (1971)

Ответы

1 >>> а — "12 стульев";

2 >>> б — "17 мгновений весны";

3 >>> в — "Формула любви";

4 >>> а — "Веселое сновидение, или Смех и слезы";

5 >>> б — "Девчата";

6 >>> в — "Джентльмены удачи".

Если правильно угадали все 6 пунктов — это 6 признаков вашей безупречной киноэрудиции!

Если сделали 1 ошибку или больше — возвращайтесь к началу теста и отвечайте на все 100 процентов!

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 08:54
Кадр из фильма Джентльмены удачи (1971)
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма

По теме

Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с бабушкой

Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино

Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино
Каждый день приходят новости об уходе знаменитых актеров. Тех, кто дарил нам радость, заставлял сопереживать, украшал нашу жизнь. Вот – новая смерть... Эта актриса не имела звания "Народная артистка", но была по-настоящему народной.

Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова

Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова
Улица Серафимовича, 2 – по этому адресу находится легендарный Дом на Набережной, известный также как Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК СССР. Сегодня здесь много цветов... Решение о строительстве этого дома на месте снесенного Винно-соляного двора было принято 24 июня 1927 года.

Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна
Маргарита Симоньян раскрыла подробности о здоровье Тиграна Кеосаяна после комы и пережитой клинической смерти. Есть признаки сознания. Главный редактор RT Маргарита Симоньян обнародовала тревожные сведения о состоянии здоровья своего супруга, известного журналиста и режиссера Тиграна Кеосаяна.

Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене

Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене
Ковер на стене – это не просто предмет интерьера, это символ целой эпохи в истории нашей страны. Во многих советских квартирах он создавал уют, выступал в роли звукоизоляции или просто был показателем достатка. Неудивительно, что ковры так часто попадали в кадр советских фильмов, становясь порой безмолвными, но очень узнаваемыми свидетелями жизни героев. Предлагаем вам проверить свою память и любовь к классике советского кино. Попробуйте угадать фильм по кадру, где обязательно присутствует ковер на стене. ВОПРОСЫВопрос 1:А) Ирония судьбы, или С легким паром!Б) Москва слезам не веритВ) Служебный романВопрос 2:А) Приключения ЭлектроникаБ) Старик ХоттабычВ) Гостья из будущегоВопрос 3:А) ДевчатаБ) Любовь и голубиВ) Дело было в ПеньковеВопрос 4:А) Вам и не снилосьБ) Полеты во сне и наявуВ) Фантазии ФарятьеваВопрос 5:А) АфоняБ) Осенний марафонВ) ГаражОТВЕТЫПроверьте, насколько хорошо вы помните эти культовые кадры и их ковровое сопровождение!Б) Москва слезам не веритБ) Старик ХоттабычБ) Любовь и голубиВ) Фантазии ФарятьеваБ) Осенний марафонНадеемся, вам понравился этот тест! Советское кино подарило нам множество прекрасных историй и незабываемых деталей, и ковер на стене – одна из самых колоритных из них.

Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно

Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно
Народный календарь хранит мудрость наших предков, регулируя их жизнь в соответствии с природными ритмами и особыми днями. 17 июня, который известен как Митрофанов день, не был исключением. С ним связаны особые приметы, традиции и, конечно же, строгие запреты. Эти “нельзя” были призваны уберечь человека от несчастий, обеспечить благополучие в хозяйстве и личной жизни. Давайте узнаем, что, согласно народным поверьям, нельзя было делать в этот день, чтобы не навлечь беду и обеспечить благополучие. 17 июня в народном календаре известен как Митрофанов день, или Митрофан-Навозник.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 16/06ПндПрезервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 15/06Вск85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 15/06ВскТест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 16/06ПндСтрашная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 16/06ПндТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью