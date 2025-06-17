Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками

Культовые персонажи советского кино уже в сборе! Они собрались ради игры и ждут только вас! Пройдите тест, чтобы скорее прокрутить в памяти шедевральные кинофильмы СССР и хоть на миг вернуть ту эпоху, которая даже сейчас кажется раем! Вас ждут 6 кинокадров, на каждом из них есть хотя бы 1 компания с шахматами или шашками. Вглядитесь в эти сцены и вспомните названия 6 лент СССР по изображению, выбрав 1 из 3 вариантов к каждому этапу теста от 1 до 6. Каждый раз выбирайте 1 из 3 обозначений: "а", "б", "в".
1 картинка из кино СССР с персонажами за игрой в шахматы или шашки не сразу напоминает сюжетную линию и портрет каждого персонажа. Однако истинные ценители киноиндустрии СССР без подсказок пройдут тест на все 100!
Вопросы
1) Это советский фильм ...
а — 12 стульев (1971)
б — Ты — мне, я — тебе (1976)
в — Корона Российской Империи, или Снова неуловимые (1971)
2) Это советский фильм ...
а — Любовь и голуби (1984)
б — 17 мгновений весны (1973)
в — Иван Васильевич меняет профессию (1973)
3) Это советский фильм ...
а — Офицеры (1971)
б — Золотая речка (1976)
в — Формула любви (1984)
4) Это советский фильм ...
а — Веселое сновидение, или Смех и слезы (1976)
б — 3 дня в Москве (1974)
в — 7 невест ефрейтора Збруева (1970)
5) Это советский фильм ...
а — Неуловимые мстители (1966)
б — Девчата (1961)
в — Прохиндиада, или Бег на месте (1984)
6) Это советский фильм ...
а — Любовь и голуби (1984)
б — Корона Российской Империи, или Снова неуловимые (1971)
в — Джентльмены удачи (1971)
Ответы
1 >>> а — "12 стульев";
2 >>> б — "17 мгновений весны";
3 >>> в — "Формула любви";
4 >>> а — "Веселое сновидение, или Смех и слезы";
5 >>> б — "Девчата";
6 >>> в — "Джентльмены удачи".
Если правильно угадали все 6 пунктов — это 6 признаков вашей безупречной киноэрудиции!
Если сделали 1 ошибку или больше — возвращайтесь к началу теста и отвечайте на все 100 процентов!