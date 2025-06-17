Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене

ВОПРОСЫ
Вопрос 1:
- А) Ирония судьбы, или С легким паром!
- Б) Москва слезам не верит
- В) Служебный роман
Вопрос 2:
- А) Приключения Электроника
- Б) Старик Хоттабыч
- В) Гостья из будущего
Вопрос 3:
- А) Девчата
- Б) Любовь и голуби
- В) Дело было в Пенькове
Вопрос 4:
- А) Вам и не снилось
- Б) Полеты во сне и наяву
- В) Фантазии Фарятьева
Вопрос 5:
- А) Афоня
- Б) Осенний марафон
- В) Гараж
ОТВЕТЫ
Проверьте, насколько хорошо вы помните эти культовые кадры и их ковровое сопровождение!
- Б) Москва слезам не верит
- Б) Старик Хоттабыч
- Б) Любовь и голуби
- В) Фантазии Фарятьева
- Б) Осенний марафон
Надеемся, вам понравился этот тест! Советское кино подарило нам множество прекрасных историй и незабываемых деталей, и ковер на стене – одна из самых колоритных из них.