Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене

Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно

Народный календарь хранит мудрость наших предков, регулируя их жизнь в соответствии с природными ритмами и особыми днями. 17 июня, который известен как Митрофанов день, не был исключением. С ним связаны особые приметы, традиции и, конечно же, строгие запреты. Эти “нельзя” были призваны уберечь человека от несчастий, обеспечить благополучие в хозяйстве и личной жизни. Давайте узнаем, что, согласно народным поверьям, нельзя было делать в этот день, чтобы не навлечь беду и обеспечить благополучие. 17 июня в народном календаре известен как Митрофанов день, или Митрофан-Навозник.