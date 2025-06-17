Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене

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Вторник 17 июня

06:35Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 03:41Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно 00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 14:31Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы 13:41Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом 13:18Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали 13:11На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта 12:57Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 12:37Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост 12:32ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя 12:25Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию 12:25Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой 11:43Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ 11:36ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев 11:28Родня выселила Наталью Штурм из нового особняка за 30 миллионов 11:23Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено 10:49ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре 10:31Проект реставрации Дома Моссельпрома согласован 10:25Ушел знаменитый актер, режиссер и педагог – еще одна утрата для планеты 10:17Презервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 09:39Улицы Москвы украсят граффити победителей конкурса "Стены" 09:33На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал 09:06Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку 08:56Скончался лидер легендарной группы: мир скорбит 08:38Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке 04:32Что ни в коем случае нельзя делать 16 июня, в день Лукьяна Ветреника, чтобы не потерять все деньги 00:16Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин 20:47Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций 17:35Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 13:44Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас 13:2285-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 10:03Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц 04:40Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду! 21:36Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы 18:56Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда 15:22Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино? 12:37Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда?
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Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене

Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене
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Ковер на стене – это не просто предмет интерьера, это символ целой эпохи в истории нашей страны. Во многих советских квартирах он создавал уют, выступал в роли звукоизоляции или просто был показателем достатка. Неудивительно, что ковры так часто попадали в кадр советских фильмов, становясь порой безмолвными, но очень узнаваемыми свидетелями жизни героев. Предлагаем вам проверить свою память и любовь к классике советского кино. Попробуйте угадать фильм по кадру, где обязательно присутствует ковер на стене.

ВОПРОСЫ

Вопрос 1:

Фото: кадр из кинофильма

  • А) Ирония судьбы, или С легким паром!
  • Б) Москва слезам не верит
  • В) Служебный роман

Вопрос 2:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Приключения Электроника
  • Б) Старик Хоттабыч
  • В) Гостья из будущего

Вопрос 3:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Девчата
  • Б) Любовь и голуби
  • В) Дело было в Пенькове

Вопрос 4:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Вам и не снилось
  • Б) Полеты во сне и наяву
  • В) Фантазии Фарятьева

Вопрос 5:
Фото: кадр из кинофильма

  • А) Афоня
  • Б) Осенний марафон
  • В) Гараж

ОТВЕТЫ

Проверьте, насколько хорошо вы помните эти культовые кадры и их ковровое сопровождение!

  1. Б) Москва слезам не верит
  2. Б) Старик Хоттабыч
  3. Б) Любовь и голуби
  4. В) Фантазии Фарятьева
  5. Б) Осенний марафон

Надеемся, вам понравился этот тест! Советское кино подарило нам множество прекрасных историй и незабываемых деталей, и ковер на стене – одна из самых колоритных из них.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 06:35
Фото: "ДНИ.РУ"
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