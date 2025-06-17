Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций

Виторган уведомил об отъезде из России Тесты Раскрыта тайна болезни Киркорова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Понедельник 16 июня

00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 14:31Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы 13:41Это покупают даже звезды: вот что каждому надо купить в магазине этим летом 13:18Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали 13:11На Варшавском шоссе ограничивают движение из-за замены асфальта 12:57Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 12:37Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост 12:32ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя 12:25Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию 12:25Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой 11:43Любителей йоги ждут на праздник в Царицыне и на ВДНХ 11:36ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев 11:28Родня выселила Наталью Штурм из нового особняка за 30 миллионов 11:23Благоустройство вокруг трех новых станций метро в Коммунарке завершено 10:49ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре 10:31Проект реставрации Дома Моссельпрома согласован 10:25Ушел знаменитый актер, режиссер и педагог – еще одна утрата для планеты 10:17Презервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 09:39Улицы Москвы украсят граффити победителей конкурса "Стены" 09:33На могиле Жанны Фриске в день годовщины ее смерти разгорелся скандал 09:06Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку 08:56Скончался лидер легендарной группы: мир скорбит 08:38Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке 04:32Что ни в коем случае нельзя делать 16 июня, в день Лукьяна Ветреника, чтобы не потерять все деньги 00:16Об этом способе привлечь деньги говорил еще Бенджамин Франклин 20:47Никогда нельзя делать этого, если не хочешь потерпеть провал – этому учил еще Конфуций 17:35Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 13:44Между хаски и волком – пропасть: вот чем реально отличается пес от дикого зверя – тогда и сейчас 13:2285-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 10:03Переставьте всего 1 спичку и натренируйте мозг на 100% – задачка для умников и умниц 04:40Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду! 21:36Именно этим людям всегда помогают небесные божества – кошельки лопаются, а любовь растет выше головы 18:56Вот поэтому надо класть в карман лавровый лист, особенно после 40 лет – запомните раз и навсегда 15:22Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино? 12:37Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда? 12:32Юбилей в России: известного по роли "Чингачгука" Гойко Митича в Сочи носили на руках 09:47Что нельзя делать 14 июня, в Устинов день, чтобы не спровоцировать неудачу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций

Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций
53

Путь к достижению целей и успеху редко бывает легким и безоблачным. Напротив, очень часто, когда вы начинаете выделяться, развиваться и двигаться вперед, неизбежно сталкиваетесь с непониманием, критикой и, что особенно неприятно, откровенной завистью со стороны окружающих. Как не позволить этому негативу сбить вас с выбранного пути и использовать его себе во благо? Оказывается, ответ на этот вопрос был известен еще тысячи лет назад и заключен в одной мудрой фразе, приписываемой великому китайскому философу Конфуцию.

Путь к достижению целей и успеху редко бывает легким и безоблачным. Напротив, очень часто, когда вы начинаете выделяться, развиваться и двигаться вперед, неизбежно сталкиваетесь с непониманием, критикой и, что особенно неприятно, откровенной завистью со стороны окружающих. Как не позволить этому негативу сбить вас с выбранного пути и использовать его себе во благо? Оказывается, ответ на этот вопрос был известен еще тысячи лет назад и заключен в одной мудрой фразе, приписываемой великому китайскому философу Конфуцию.

Его знаменитая фраза звучит так: "Если тебе плюют в спину — значит, ты идешь вперед".

Эта цитата, несмотря на свою кажущуюся простоту и даже некоторую грубоватость, несет в себе глубочайшее понимание человеческой психологии и механики успеха. Давайте разберем ее смысл и поймем, почему именно такая реакция на зависть является ключом к дальнейшему росту.

“Плюют в спину” — почему это происходит?

Когда человек стоит на месте, не стремится к большему, не достигает новых вершин, он, как правило, не вызывает сильных негативных эмоций у тех, кто сам ничего не делает. Он понятен, предсказуем и не служит “раздражителем”.

Но как только вы начинаете двигаться вперед — ставить амбициозные цели, много работать, учиться, развиваться, достигать первых успехов или просто осмеливаетесь жить не так, как все, — вы немедленно попадаете в поле зрения. И те, кто по каким-то причинам не может или не хочет двигаться сам, начинают испытывать дискомфорт. Ваше движение вперед становится немым укором их бездействию, фоном, на котором их собственная стагнация выглядит особенно отчетливо.

Открытая зависть – это, по сути, реакция на ваш успех или на ваше стремление к нему. Это попытка “притормозить” вас, обесценить ваши усилия, испортить настроение или просто выразить собственное недовольство чужим прогрессом.

Именно так нужно реагировать (по Конфуцию)

Мудрость Конфуция заключается не в том, чтобы призвать вас сражаться с теми, кто вам завидует, или пытаться им что-то доказать. Наоборот! Смысл фразы в том, чтобы использовать сам факт наличия такой реакции как индикатор.

  • Не останавливайтесь: если вам “плюют в спину”, это самый верный знак того, что вы НЕ стоите на месте. Вы уже обогнали тех, кто остался позади.
  • Не оборачивайтесь: не тратьте свою драгоценную энергию и время на то, чтобы вступить в перепалку, оправдываться или пытаться изменить мнение завистников. Человек, идущий вперед, не должен постоянно оглядываться назад на тех, кто пытается его задеть.
  • Используйте как подтверждение: воспринимайте зависть и критику, не основанную на фактах, как своеобразное, пусть и неприятное, подтверждение того, что вы на верном пути. Вы идете к своей цели, и ваше движение уже заметно.
  • Сосредоточьтесь на главном: вместо того чтобы тратить силы на борьбу с негативом извне, направьте их на дальнейшее движение. Каждое проявление зависти или злословия должно лишь укреплять вашу решимость продолжать идти вперед еще быстрее и увереннее.

Почему такой подход ведет к успеху?

  1. Экономия энергии: вы не расходуете свои силы на бессмысленную борьбу с ветряными мельницами зависти. Вся энергия направлена на созидание и движение.
  2. Сохранение фокуса: вы не отвлекаетесь от своей главной цели. Шум “за спиной” не заставляет вас свернуть с пути или усомниться в себе.
  3. Повышение устойчивости: с каждым “плевком”, который вы игнорируете и идете дальше, вы становитесь морально сильнее и менее уязвимым для внешнего негатива.
  4. Мотивация: парадоксально, но зависть может стать топливом. Видя, что ваши действия вызывают такую реакцию, вы понимаете, что они значимы и заметны, а значит, стоит продолжать.

Итак, если вы чувствуете или видите проявления людской зависти по отношению к себе – поздравьте себя! Это не повод для расстройства, а ясный сигнал: вы движетесь вперед, вы выделяетесь, вы на пути к чему-то большему.

Единственно правильная реакция, которой учит нас мудрость Конфуция – это не останавливаться. Просто продолжайте идти своим путем. Ведь чем быстрее вы идете, тем дальше остаются те, кто может только “плевать вам в спину”. И именно это неуклонное движение вперед, несмотря ни на что, в конечном итоге и приводит к настоящему успеху.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 00:48
Фото: "ДНИ.РУ"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает

Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает
Алла Пугачева была одной из самых известных и влиятельных фигур российской эстрады. Теперь имя артистки все чаще обсуждают в контексте возможного запрета на ее въезд в Латвию.

Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего

Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего
Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания из-за слухов о беременности Агаты Муцениеце. Такие данные начали активно распространяться после того, как актриса появилась на мероприятии с заметно округлившимся животом.

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества
Стало известно об уходе легендарного певца, музыканта, и композитора, который создавал музыкальные и песенные произведения. Уход этого творца композиций и мастера самбы стал внезапной потерей для всего человечества. Сообщили об уходе талантливого вокалиста и творца музыки, который шел по творческому пути, проявил вокальное, музыкальное мастерство и дар ритма во множестве композиций и проектов, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Бразилии, но и в Европе, Америке, Азии и в других частях света.

Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации

Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации
Филипп Киркоров недавно вернулся из Ташкента, где он выступал на свадьбе. Мероприятие собрало множество звезд — в их числе Иван Ургант и Ксения Собчак.

Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце

Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце
Павел Прилучный прокомментировал запрет на въезд в Латвию. Артист сделал это с присущими ему иронией и юмором.

Выбор читателей

15/06Вск85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России 16/06ПндПрезервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 15/06ВскТест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком 16/06ПндСтрашная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры 15/06ВскРоковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду! 16/06ПндВесь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса