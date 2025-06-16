Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает

Алла Пугачева была одной из самых известных и влиятельных фигур российской эстрады.

Теперь имя артистки все чаще обсуждают в контексте возможного запрета на ее въезд в Латвию. Различные артисты уже столкнулись с подобными ограничениями. При этом для Пугачевой это вряд ли станет реальностью, хотя нависшая над певицей угроза вполне реальна.

По мнению продюсера Павла Рудченко, 76-летняя певица сама может не стремиться к гастрольной деятельности из-за возраста и физической нагрузки. Он отметил, что артистка, вероятно, уже в действительности видит себя на заслуженном отдыхе.

"Ей тяжело работать на большую аудиторию. Я думаю, она сама понимает, что время выступлений прошло", — подчеркнул продюсер.

Пугачева, известная своими яркими хитами, действительно потеряла часть своей аудитории после резких высказываний в адрес россиян. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников и общественности.

Рудченко также отметил, что в текущих условиях Пугачева вряд ли смогла бы собрать полные залы, что делает вопрос о запрете ее въезда в Латвию менее актуальным. "Сейчас я не вижу, чтобы она планировала гастроли. Запрещать нечего", — добавил он.

Напомним, что в 2022 году Алла Пугачева уехала из России в Израиль вместе с семьей. После этого она сделала несколько резких заявлений, которые были восприняты как уничижительные по отношению к россиянам.