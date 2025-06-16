Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего

Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания из-за слухов о беременности Агаты Муцениеце.

Такие данные начали активно распространяться после того, как актриса появилась на мероприятии с заметно округлившимся животом. Несмотря на то, что сама Муцениеце пока не подтвердила свою интересную позицию, общественность уже начала обсуждать возможного отца ребенка.

По информации, которая циркулирует в СМИ, предполагаемым папой малыша является миллиардер, состоявший в отношениях с Волочковой. Это заявление вызвало множество вопросов и спекуляций, особенно учитывая, что у Муцениеце есть бойфренд — Петр Дранга.

В итоге Волочковой пришлось делать официальное заявление по этому поводу. Балерина не стала углубляться в детали слухов, но отметила, что все женщины, с которыми ее экс-избранник встречался после их расставания, не могут сравниться с ней.

"Он мне сказал: 'Ты знаешь, лучше тебя, женщина, я не встречу, а хуже мне не надо", — сообщила Волочкова в интервью изданию Super.

Кроме того, Волочкова добавила, что каждый из ее бывших партнеров также признавал ее исключительность. "Каждый говорил о том, что после меня другие — просто кошелки", — подчеркнула знаменитость.

Слухи о беременности Муцениеце стали активно обсуждаться после публикаций в телеграм-каналах. Также утверждалось, что миллиардер, о котором идет речь, мог сыграть роль в расставании Агаты с Павлом Прилучным. Однако пока все это остается на уровне домыслов и предположений.