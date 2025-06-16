Стало известно об уходе легендарного певца, музыканта, и композитора, который создавал музыкальные и песенные произведения. Уход этого творца композиций и мастера самбы стал внезапной потерей для всего человечества.

Сообщили об уходе талантливого вокалиста и творца музыки, который шел по творческому пути, проявил вокальное, музыкальное мастерство и дар ритма во множестве композиций и проектов, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Бразилии, но и в Европе, Америке, Азии и в других частях света. Сообщается, что ушедший Бира Президенте закончил жизненный путь в Рио-де-Жанейро после непродолжительной болезни, однако конкретную причину этого человечеству, видимо, даже не сообщат.

Музыкальный талант ушел 15 июня и не дожил до своего дня рождения ровно 4 месяца — 15 октября этого же года жизни он мог бы отметить свое 89-летие. Он спел более чем на 1000 сцен, сотворил более 100 песен и более 10 альбомов. При этом ушедший творец родился с талантом ритма и покровительством музы — он творил для более чем 1 000 000 слушателей и для более чем 10 громких артистов человечества, но всегда сам выделялся на их фоне как 1 из основателей Fundo de Quintal и Cacique de Ramos.

Самые громкие музыкальные композиции ушедшего Биры Президенте:

1. Ясность сознания (Lucidez)

2. Наш крик (Nosso Grito)

3. Дружба (A Amizade)

4. Только назло (Só Pra Contrariar)

5. Шоу должно продолжаться (O Show Tem Que Continuar)

Громкие музыкальные композиции ушедшего:

1. Беззубый рот (Boca Sem Dente)

2. Иди туда, иди туда (Vai Lá, Vai Lá)

3. Фея (Fada)

4. На манер Касике (Caciqueando)

5. Катиться по песку (Rolar Na Areia)

Еще музыкальные композиции:

1. В одной ладони (Numa Palma Só)

2. Сегодня самба в гафиейре (Hoje Tem Samba Na Gafieira)

3. За пределами разума (Além da Razão)

4. Бразилия, искусство и песня повсюду (Brasil, Arte e Canto Por Toda Parte)

5. Если бы я ушел завтра утром (Se Eu Morresse Amanhã De Manhã)

Ушедшего певца, музыканта и композитора Биру Президенте отличало от других именно то, что, несмотря на многоплановость творческих проявлений и интересов (вокал, самба, песни, музицирование), этот светлый человек всегда и всюду оставался самой громкой индивидуальностью, которая ласкала слух двух, а то и трех поколений человечества. Создателя ритмичных композиций "Шоу должно продолжаться", "Иди туда, иди туда", "Если бы я ушел завтра утром" любили, любят и будут любить не только в целом свете, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Еще одна потеря для человечества.