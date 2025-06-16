Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации

Филипп Киркоров недавно вернулся из Ташкента, где он выступал на свадьбе.

Мероприятие собрало множество звезд — в их числе Иван Ургант и Ксения Собчак. По оценкам экспертов, молодожены потратили около 50 миллионов рублей только на гонорары для приглашенных звезд.

Возвращаясь домой, Киркоров был замечен в аэропорту, где его сняла на камеру Собчак. На видео певец расслабленно лежит на диване в VIP-зоне и слушает свои песни.

"Вот такая дискотека в аэропорту у нас происходит. Слушаем песни Филечки. Ночь. Аэропорт", — с юмором прокомментировала она увиденное. Однако внимание зрителей привлекла не только атмосфера праздника, но и состояние здоровья артиста.

На опубликованных кадрах можно заметить правую руку Филиппа Бедросовича, которая выглядит почерневшей от многочисленных татуировок. В то же время его левая рука была скрыта от любопытных глаз.

Это вызвало вопросы у поклонников, особенно учитывая недавние проблемы со здоровьем певца. Около месяца назад он столкнулся с серьезными последствиями после ожога, полученного из-за неудачной работы пиротехников во время одного из его выступлений. Ситуация была настолько критической, что артисту пришлось обратиться за медицинской помощью.