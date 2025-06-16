Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце

Павел Прилучный прокомментировал запрет на въезд в Латвию.

Артист сделал это с присущими ему иронией и юмором. "Слава Богу", — сказал он.

Это высказывание стало реакцией на решение латвийских властей, которое было объявлено 16 июня. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подтвердила, что Прилучный, наряду с другими российскими деятелями, не сможет посетить страну.

В беседе с журналистами актер не скрывал своего хорошего настроения и даже рассмеялся, когда его спросили о запрете. "Честно говоря, я нервничал, что меня не запретят", — добавил он.

Павел также отметил, что у него нет никакого имущества в этой стране. Запрет на въезд в Латвию стал частью более широкой политики, направленной на ограничение доступа для ряда российских граждан, включая многих публичных лиц.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце принял окончательное решение о том, с кем из родителей он будет проживать после развода. Его мнение, признанное экспертами осознанным и взрослым, стало определяющим фактором в непростом судебном споре между бывшими супругами, поставив точку в одном из ключевых вопросов их разделения.

После долгого периода неопределенности, связанной с определением места жительства общих детей Прилучного и Муцениеце, появилась ясность относительно старшего ребенка пары. Выяснилось, что десятилетний Тимофей решил проживать со своим отцом.