"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко

Уже который день общественность обсуждает третью беременность Регина Тодоренко.

В новом выпуске шоу "Дерзкая готовка" ведущая призналась, что ее сыновья узнали о грядущем пополнении в семье только на шестом месяце. Это стало настоящим сюрпризом для мальчиков, которые до последнего момента думали, что мама просто поправилась и носит свободную одежду.

На вопрос о том, как дети отреагировали на новость, Регина с улыбкой рассказала: "Я спрашивала их, неужели они не заметили мой растущий живот? А они ответили: "Мы не поняли, мы думали, ты просто хорошо поела!". Несмотря на то, что Тодоренко старалась скрыть свое положение, она все же чувствовала поддержку близких и понимала, что вскоре им предстоит встретить нового члена семьи.

Стоит отметить, что Регина и ее муж давно мечтали о третьем ребенке. Чтобы избежать долгого восстановления после родов, они решили не откладывать планирование беременности. Регина активно занималась своим здоровьем: лечила спину и укрепляла мышцы рук.

В соцсетях Тодренко открыто говорит о радостях и трудностях, связанных с ролью матери и жены. Регина призналась, что совмещать карьеру и семью — задача не из легких.