Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса

Стало известно об уходе великого актера и певца, который играл и пел на экране и на сцене. Уход этого маэстро вокального и актерского творчества стал невозвратной потерей для всего мира.

Раскрыта информация об уходе артистичного творца, который шел по творческой стезе, проявил актерское и вокальное мастерство во множестве кинолент и театральных проектов, которыми наслаждались, наслаждаются и будут наслаждаться не только на Филиппинах, но и в США, Великобритании, Японии, Австралии и в других странах мира. Сообщается, что ушедший Виктор Д. Лаурел завершил земной путь в Макати — в Медицинском центре Макати, однако причина этого даже не оглашается.

Великий творец ушел 14 июня и не дожил до своего дня рождения 8,5 месяцев — всего 259 дней — 2 марта еще одного года жизни он мог бы отметить свое 73-летие. Он раскрылся в более 100 ролях на сцене и экране и выпустил более 10 вокальных записей. При этом ушедший маэстро сцены и экрана родился с даром актера и певца — его творения за более чем 50 лет дошли до миллионов людей, среди которых он всегда сам выделялся яркой индивидуальностью.

Самые яркие фильмы с участием ушедшего Виктора Д. Лаурела:

1. Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now) — 1979

2. Оро, Плата, Мата (Oro, Plata, Mata) — 1982

3. Наследие Борна (The Bourne Legacy) — 2012

4. Гомбурза (Gomburza) — 2023

Яркие фильмы с участием ушедшего:

1. Манила в когтях света (Maynila Sa Kuko Ng Liwanag) — 1975

2. Итим (Itim) — 1976

3. Инсианг (Insiang) — 1976

4. Все любят Рэймонда (Everybody Loves Raymond) — 2003

Еще несколько фильмов и телесериалов:

1. Закон и порядок (Law & Order) — 1995

2. В объятиях любви (On the Wings of Love) — 2015

3. До самой смерти (Till I Met You) — 2016

4. Провинциал с большой дороги FPJ (FPJ’s Ang Probinsyano) — 2022

Ушедшего великого актера и певца Виктор Д. Лаурела отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие творческих областей и открытий (кино, театр, вокал), этот подарок мира всегда оставался яркой индивидуальностью, которую было четко заметно как в карьере, так и в жизни. Сыгравшего роли в лентах "Апокалипсис сегодня", "Манила в когтях света", "В объятиях любви" любили, любят и будут любить не только на мировой арене, но и в кругу родственников, друзей, поклонников, учеников и в других компаниях. Еще одного маэстро забрали небеса.