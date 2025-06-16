Муж отпустил Буланову уже через 2 года после свадьбы

Звезда эстрады готовится к серии летних музыкальных концертов.

На прошедшем праздничном концерте в Кремле в честь Дня России Татьяна Буланова появилась заметно похудевшей, что не осталось незамеченным зрителями.

Певица уже готовится к жаркому сезону и планирует работать на юге страны – в курортных городах Сочи, Адлер и Геленджик. Буланова собирается совмещать приятное с полезным: выходить на сцену и наслаждаться морем.

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О своих планах на юге Буланова подробно рассказала журналистам. Артистка отметила, что вечером она планирует выступать, а утром — ходить на пляж. Обычно она на море с 9 до 13. А потом ей нужно готовиться к концерту. Такой распорядок дня, по словам самой певицы, ждет ее на побережье.

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А вот молодой супруг Булановой, Валерий Руднев, не разделит с ней эту поездку на юг. Муж артистки останется в Златоглавой и продолжит заниматься бизнесом. Сама Буланова объяснила, что Валерий предпочитает дела отдыху, уточнив, что он не любит отдыхать и будет работать. Такова реальная причина его отсутствия на отдыхе. Муж отпустил Татьяну Буланову в эту поездку, потому что сам занят делами!

Певица обрела счастье в своем 3-м браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее на 19 лет. Их свадьба состоялась 2 июня 2023 года. Спустя уже 2 года после этого радостного события супруги живут порознь — в разных городах. Татьяна постоянно пребывает в Северной Столице, а Валерий – в Златоглавой.

Валерий не прекращает попыток уговорить жену перебраться к нему в Златоглавую, но Татьяна пока не готова к такому серьезному шагу. Зато эта ситуация имеет и свою светлую сторону: редкие встречи превращаются в настоящий праздник для обоих. Каждый их визит – будь то приезд Булановой в Златоглавую с гастролями или появление Валерия в Северной Столице по рабочим делам – становится ценным моментом для супругов, живущих на 2 города.