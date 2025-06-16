ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью

Очередь – это еще один яркий символ советской эпохи. За продуктами, билетами, дефицитными товарами или даже просто в столовой – очереди были неотъемлемой частью жизни. Неудивительно, что они так часто появлялись на экране, порой становясь не просто фоном, а важной частью сюжета или даже местом действия для знаковых сцен.
Проверьте свои знания советского кинематографа, попробовав угадать фильм по описанию характерной сцены, где присутствует та самая, знакомая всем, очередь
ВОПРОСЫ
Вопрос 1: Откуда кадр?
А) Самая обаятельная и привлекательная
Б) Служебный роман
В) Покровские ворота
Вопрос 2: Где была такая очередь?
А) Три тополя на Плющихе
Б) Девчата
В) Стряпуха
Вопрос 3: Откуда кадр?
А) Жестокий романс
Б) Вокзал на двоих
В) Осенний марафон
Вопрос 4: Из какого фильма кадр?
А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Б) Иван Васильевич меняет профессию
В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
Вопрос 5: В каком кино вы видели это?
А) Приключения Электроника
Б) Королевство кривых зеркал
В) Подкидыш
ОТВЕТЫ
Надеемся, вы справились с этим тестом и вспомнили эти замечательные фильмы!
- Б) Служебный роман
- Б) Девчата
- Б) Вокзал на двоих
- В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
- В) Подкидыш
Конечно, очередей в советском кино было гораздо больше, но эти — одни из самых запоминающихся. Приятного просмотра любимых фильмов!