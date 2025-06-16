ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью

Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса

Стало известно об уходе великого актера и певца, который играл и пел на экране и на сцене. Уход этого маэстро вокального и актерского творчества стал невозвратной потерей для всего мира. Раскрыта информация об уходе артистичного творца, который шел по творческой стезе, проявил актерское и вокальное мастерство во множестве кинолент и театральных проектов, которыми наслаждались, наслаждаются и будут наслаждаться не только на Филиппинах, но и в США, Великобритании, Японии, Австралии и в других странах мира.