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Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры

Страшная смерть: бездыханное тело любимого советского актера нашли нашли на полу квартиры
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"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – говорил булгаковский Воланд. И уход легенды советского кино снова подтвердил эти слова.

Знаменитый артист окончил Школу-студию МХАТ. До 1978 года он служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола. В его карьере были роли в десятках фильмов и сериалов. Среди них – "Пир во время чумы", "Романовы: Венценосная семья", "В круге первом" и "Темные аллеи", где он также выступил автором сценария и режиссером. Работал он и как актер дубляжа – озвучивал популярных персонажей, среди которых — герои мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Чудеса на виражах", "Русалочка". Его голос известен каждому!..

Но смерть Вячеслава Богачева была страшной. Бездыханное тело артиста обнаружили накануне в его квартире на Бакунинской улице – одной из важнейших магистралей Басманного района столицы. Причиной смерти любимца публики, как выяснили журналисты, стала острая сердечная недостаточность, возникшая на фоне продолжительного заболевания.

Дата и время прощания со знаменитостью будут объявлены позже. Но понятно, что прийти на панихиду захотят не только многочисленные поклонники, но и коллеги по театру и кино. Его уход на 78-м году жизни стал для многих шоком и ударом.

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16 июня 2025, 12:57
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу у школы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

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