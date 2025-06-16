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Понедельник 16 июня

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ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя

ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя
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В СССР читали буквально везде: дома, в парках, в метро, в автобусах, на ходу. В середине прошлого века жители нашей страны тратили на чтение примерно по 11 часов еженедельно. Этот показатель был примерно в два раза выше, чем у американцев или англичан. Поэтому и говорили, что "СССР – самая читающая страна в мире". Это явление отразилось и на киноэкране. Попробуйте угадать отечественный фильм по книге в руках героя!

1. Фото: кадр из фильма

А. "Карнавал";

Б. "Артистка из Грибова";

В. "Москва слезам не верит".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Девчата";

Б. "Баллада о солдате";

В. "Весна на Заречной улице".

3.Фото: кадр из фильма

А. "Двадцать дней без войны;

Б. "Дело Румянцева";

В. "Живет такой парень".

4. Фото: кадр из фильма

А. "Москва слезам не верит";

Б. "Дорогой мой человек";

В. "Завтра была война".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Земля";

Б. "Королева бензоколонки";

В. "Мне двадцать лет".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Зимний вечер в Гаграх";

Б. "По семейным обстоятельствам";

В. "Дайте жалобную книгу".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Курьер";

Б. "Розыгрыш";

В. "Большая перемена".

ОТВЕТЫ

1. В. "Москва слезам не верит"; 2. А. "Девчата"; 3 .В. "Живет такой парень"; 4. А. "Москва слезам не верит"; 5. Б. "Королева бензоколонки"; 6. Б. "По семейным обстоятельствам"; 7. В. "Большая перемена".

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2025, 12:32
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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