ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя

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В СССР читали буквально везде: дома, в парках, в метро, в автобусах, на ходу. В середине прошлого века жители нашей страны тратили на чтение примерно по 11 часов еженедельно. Этот показатель был примерно в два раза выше, чем у американцев или англичан. Поэтому и говорили, что "СССР – самая читающая страна в мире". Это явление отразилось и на киноэкране. Попробуйте угадать отечественный фильм по книге в руках героя!

1. А. "Карнавал"; Б. "Артистка из Грибова"; В. "Москва слезам не верит". 2. А. "Девчата"; Б. "Баллада о солдате"; В. "Весна на Заречной улице". 3. А. "Двадцать дней без войны; Б. "Дело Румянцева"; В. "Живет такой парень". 4. А. "Москва слезам не верит"; Б. "Дорогой мой человек"; В. "Завтра была война". 5. А. "Земля"; Б. "Королева бензоколонки"; В. "Мне двадцать лет". 6. А. "Зимний вечер в Гаграх"; Б. "По семейным обстоятельствам"; В. "Дайте жалобную книгу". 7. А. "Курьер"; Б. "Розыгрыш"; В. "Большая перемена". ОТВЕТЫ 1. В. "Москва слезам не верит"; 2. А. "Девчата"; 3 .В. "Живет такой парень"; 4. А. "Москва слезам не верит"; 5. Б. "Королева бензоколонки"; 6. Б. "По семейным обстоятельствам"; 7. В. "Большая перемена".