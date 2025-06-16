ТЕСТ: угадайте отечественный фильм по книге в руках героя

1.
А. "Карнавал";
Б. "Артистка из Грибова";
В. "Москва слезам не верит".
2.
А. "Девчата";
Б. "Баллада о солдате";
В. "Весна на Заречной улице".
3.
А. "Двадцать дней без войны;
Б. "Дело Румянцева";
В. "Живет такой парень".
4.
А. "Москва слезам не верит";
Б. "Дорогой мой человек";
В. "Завтра была война".
5.
А. "Земля";
Б. "Королева бензоколонки";
В. "Мне двадцать лет".
6.
А. "Зимний вечер в Гаграх";
Б. "По семейным обстоятельствам";
В. "Дайте жалобную книгу".
7.
А. "Курьер";
Б. "Розыгрыш";
В. "Большая перемена".
ОТВЕТЫ
1. В. "Москва слезам не верит"; 2. А. "Девчата"; 3 .В. "Живет такой парень"; 4. А. "Москва слезам не верит"; 5. Б. "Королева бензоколонки"; 6. Б. "По семейным обстоятельствам"; 7. В. "Большая перемена".