Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой

В этом увлекательном испытании вас ждут 4 вопроса и 4 стопкадра из 4 картин индустрии кино СССР. К каждой иллюстрации предлагается 4 варианта ответа, но правильный только 1. Каждый раз выбирайте 1 из 4 обозначений: "А", "Б", "В" или "Г". Отгадайте без единой ошибки все 4 названия советских фильмов по 1 кадру с туристкой и 4 раза верните свою молодость!
Вопросы:
1) Эта очаровательная туристка появилась в советском киношедевре ...
А — Будьте моим мужем (1981)
Б — Идеальный муж (1980)
В — Родня (1981)
Г — Впервые замужем (1979)
2) Эту темноволосую туристку нельзя не заметить в советском кино ...
А — Я шагаю по Москве (1963)
Б — Три плюс два (1963)
В — Москва слезам не верит (1979)
Г — Три тополя на Плющихе (1968)
3) Это советское кино с туристкой называется ...
А — Чародеи (1982)
Б — Три толстяка (1966)
В — Спортлото-82 (1982)
Г — За нами Москва (1981)
4)Эта очаровательная туристка появилась в советском киношедевре ...
А — Путешествие будет приятным (1982)
Б — Путешествие в другой город (1979)
В — Большой фитиль (1963)
Г — Отпуск за свой счет (1981)
Ответы:
1 >>> А — "Будьте моим мужем";
2 >>> Б — "Три плюс два";
3 >>> В — "Спортлото-82";
4 >>> А — "Путешествие будет приятным".
Решили весь тест правильно и вспомнили всех 4 туристок — получайте громкие аплодисменты!
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