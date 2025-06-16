Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с туристкой

Даже если вы не любите туризм, вы 100% любите советское кино! Вас ждет свежий тест от "Дни.ру" и 4 шикарных фильма СССР! Дадите 4 верных ответа на 4 вопроса?

В этом увлекательном испытании вас ждут 4 вопроса и 4 стопкадра из 4 картин индустрии кино СССР. К каждой иллюстрации предлагается 4 варианта ответа, но правильный только 1. Каждый раз выбирайте 1 из 4 обозначений: "А", "Б", "В" или "Г". Отгадайте без единой ошибки все 4 названия советских фильмов по 1 кадру с туристкой и 4 раза верните свою молодость!

Вопросы:

1) Эта очаровательная туристка появилась в советском киношедевре ...

А — Будьте моим мужем (1981)

Б — Идеальный муж (1980)

В — Родня (1981)

Г — Впервые замужем (1979)

2) Эту темноволосую туристку нельзя не заметить в советском кино ...

А — Я шагаю по Москве (1963)

Б — Три плюс два (1963)

В — Москва слезам не верит (1979)

Г — Три тополя на Плющихе (1968)

3) Это советское кино с туристкой называется ...

А — Чародеи (1982)

Б — Три толстяка (1966)

В — Спортлото-82 (1982)

Г — За нами Москва (1981)

4)Эта очаровательная туристка появилась в советском киношедевре ...

А — Путешествие будет приятным (1982)

Б — Путешествие в другой город (1979)

В — Большой фитиль (1963)

Г — Отпуск за свой счет (1981)

Ответы:

1 >>> А — "Будьте моим мужем";

2 >>> Б — "Три плюс два";

3 >>> В — "Спортлото-82";

4 >>> А — "Путешествие будет приятным".

Решили весь тест правильно и вспомнили всех 4 туристок — получайте громкие аплодисменты!