Обгоревший Киркоров спешно покинул Россию

Филипп Киркоров обеспокоил своих поклонников внезапным отъездом.

Народный артист России Филипп Киркоров спешно покинул страну. Певец сам сообщил об этом своим поклонникам, выложив видео в социальных сетях, снятое прямо в стенах московского аэропорта Домодедово.

На опубликованных кадрах видно, как певец готовится к полету.

“Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями!” — заявил Киркоров с присущим ему оптимизмом и размахом, не вдаваясь в подробности маршрута или целей поездки.

Артист поставил своих многочисленных поклонников и медиа перед фактом, без каких-либо предварительных объявлений или намеков на грядущее путешествие улетел из России, чем очень обеспокоил поклонников, переживающих за его здоровье.

Напомним, совсем недавно, в конце апреля, с Филиппом Бедросовичем произошел довольно неприятный инцидент прямо во время его выступления на сцене в Санкт-Петербурге. В ходе шоу из-за воспламенения элемента костюма или пиротехники внезапно загорелся рукав его рубашки. Певец оперативно среагировал, но тем не менее получил ожог.

Полученная травма потребовала лечения. Из-за этого в мае Филипп Киркоров даже объявлял о временном перерыве в гастролях и публичной активности, чтобы спокойно подлечиться и полностью восстановиться после инцидента.