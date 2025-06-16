ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев

1.
А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
Б. "Иван Васильевич меняет профессию";
В. "Черт с портфелем".
2.
А. "Девушка без адреса";
Б. "Карнавал";
В. "Не может быть!".
3.
А. "Любовь и голуби";
Б. "Мимино";
В. "Не было печали".
4.
А. "Трижды о любви";
Б. "Законный брак";
В. "Афоня".
5.
А. "Родня";
Б. "По семейным обстоятельствам";
В. "Школьный вальс".
6.
А. "12 стульев";
Б. "Верные друзья";
В. "Бриллиантовая рука";
7.
А. "Кубанские казаки";
Б. "Стряпуха";
В. "Свадьба в Малиновке".
ОТВЕТЫ
1. А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"; 2. В. "Не может быть!"; 3. А. "Любовь и голуби"; 4. В. "Афоня"; 5. А. "Родня"; 6. В. "Бриллиантовая рука"; 7. В. "Свадьба в Малиновке".