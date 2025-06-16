ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев

ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре

В Советском Союзе попытки борьбы с пьянством предпринимались не единожды. Но особенно памятным до сих пор остается "сухой закон" Михаила Горбачева 1985 года. После его принятия и из фильмов стали исчезать сцены с горячительными напитками. Поэтому практически все ленты из нашего теста были сняты до этого постановления. Попробуйте угадать фильмы по напитку в кадре! 1.