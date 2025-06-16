Переевшего Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали

За один прием пищи Прохор Шаляпин съел лобстера, квашеную капусту, пирожки, черешню, чипсы и снеки.

Необычная причина привела известного певца Прохора Шаляпина в больницу: артист был экстренно госпитализирован из-за... переедания. Об этом сам Шаляпин рассказал корреспонденту одного из федеральных каналов.

По словам певца, за один вечер он устроил себе настоящий “гастрономический марафон”, употребив огромное количество разнообразной и не самой полезной еды. Сначала в ресторане в его меню значились лобстер и целая бутылка вина. После возвращения домой он продолжил “праздник живота” перекусом из пирожков и квашеной капусты. А уже перед сном, смотря сериал, Прохор не смог остановиться и съел целый килограмм черешни, а также чипсы и различные снеки.

Такое обильное застолье не прошло бесследно. По словам самого Прохора Шаляпина, ему стало крайне нехорошо, он понял, что переедать сладким нельзя, и заключил, что у него развилось “пищевое расстройство”.

После подобного “пиршества” певец почувствовал себя настолько плохо, что его немедленно доставили в больницу. По словам артиста, в медицинском учреждении его встретили “как родного”, поскольку он является там довольно частым гостем по подобным причинам.

Шаляпин даже вспомнил еще один подобный случай из своей жизни, когда ему пришлось вызывать скорую помощь из-за сильного переедания. По его словам, тогда у него был “жуткий приступ”. Он рассказал, что когда медики приехали и он перечислил им весь список съеденного, “у них волосы дыбом встали” от удивления.

К счастью, в этот раз серьезных патологий у Прохора Шаляпина не обнаружили. Врачи диагностировали лишь перегиб желчного пузыря и зафиксировали повышенный уровень холестерина. В качестве лечения певцу выписали легкие медикаменты и, конечно, настоятельно порекомендовали в будущем строго следить за рационом и соблюдать диету.