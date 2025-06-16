ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре

На могиле Жанны Фриске в день ее годовщины разгорелся скандал

Трагическая дата в истории российского шоу-бизнеса: 15 июня исполнилось ровно десять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. По традиции, ее родные приехали на Николо-Архангельское кладбище в Москве, чтобы почтить память Жанны. Однако скорбный день был омрачен конфликтом с представителями прессы прямо у места захоронения артистки. В воскресенье, 15 июня, сестра Жанны Наталья Фриске и их отец Владимир Копылов прибыли на могилу.