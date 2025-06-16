ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре

1.
А. "Карнавальная ночь";
Б. "Девчата";
В. "Берегись автомобиля".
2.
А. "Семь стариков и одна девушка";
Б. "Старики-разбойники";
В. "Бриллиантовая рука".
3.
А. "Вокзал для двоих";
Б. "Старые клячи";
В. "Не горюй!"
4.
А. "Спортлото-82";
Б. "Любовь и голуби";
В. "Берегите мужчин".
5.
А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
Б. "Василий и Василиса";
В. "Три плюс два".
6.
А. "Неисправимый лгун";
Б. "Опекун";
В. "Самогонщики".
7.
А. "Не может быть!"
Б. "Деловые люди";
В. "Жених с того света".
ОТВЕТЫ
1. А. "Карнавальная ночь"; 2. В. "Бриллиантовая рука"; 3. А. "Вокзал для двоих"; 4. Б. "Любовь и голуби"; 5. А. "Ирония судьбы, или С легким паром!"; 6. В. "Самогонщики"; 7.А. "Не может быть!".