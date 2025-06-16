Родня выселила Наталью Штурм из нового особняка за 30 миллионов

Певица Наталья Штурм удивила общественность, став владелицей роскошного особняка за 30 миллионов рублей, купленного без ипотеки.

Интересная и несколько парадоксальная история развернулась вокруг недавнего крупного приобретения певицы Натальи Штурм. Артистка сообщила, что стала счастливой обладательницей роскошного загородного особняка, оценочная стоимость которого достигает 30 миллионов рублей. Она уже успела отметить новоселье в своих новых владениях площадью в 200 квадратных метров. Однако, как выяснилось, сама Наталья проживать в основном доме не планирует, а попытка организовать ремонт в своем личном пространстве обернулась весьма неприятным инцидентом.

58-летняя певица поделилась, что ее новый дом расположен всего в 23 километрах от столицы по ленинградскому направлению. Она с гордостью отметила, что приобрела жилье полностью готовым к переезду – с мебелью и уже выполненным ремонтом. Особое удивление вызывает способ финансирования столь дорогостоящей покупки: Наталья Штурм подчеркнула, что обошлась без ипотечных займов, заявив, что даже не имеет представления о том, как работает этот механизм. На вопрос о том, где же она взяла такую внушительную сумму, артистка ответила образно, сообщив, что “наскребла по сусекам”. Она объяснила, что это метафора для целенаправленного движения к цели: когда человек “зажигается” идеей, он начинает действовать упорно, “шурша” к ней, подобно “сороконожке”.

Сама хозяйка, вопреки здравой логике и ожиданиям, не собирается жить в просторном основном здании с множеством комнат. По ее словам, в главный дом перебрались ее дочь и двое внуков. Для себя же Наталья выбрала более скромное место – гостевой домик, расположенный на заднем дворе участка. Артистка утверждает, что такое решение ее вполне устраивает, и она планирует проводить время в своем уединенном уголке, просто отдыхая и смотря телевизор.

Впрочем, даже это “атмосферное жилище” требует вложений и внимания – ему необходим ремонт. В поисках бригады строителей певица обратилась за помощью к своим подписчикам в социальных сетях. Результат поисков оказался шокирующим и совершенно неприемлемым: по словам Натальи, вместо предложений услуг и примеров выполненных работ мужчины стали массово присылать ей фотографии своих половых органов.

Издание, освещающее эту ситуацию, предполагает, что подобная неадекватная реакция может быть связана с публичным имиджем, который Наталья Штурм транслирует в своих соцсетях. Учитывая порой довольно откровенный контент в ее аккаунтах, некоторая часть аудитории, возможно, воспринимает это как повод для подобного рода “общения”.