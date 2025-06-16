Стало известно об уходе знаменитого актера, режиссера и педагога, который создавал уникальные кинематографические и театральные образы. Уход этого творца искусства и любимца музы стал внезапной потерей для целой планеты.

Сообщается об уходе гениального артиста театра и кино, знатока режиссуры, который выполнял творческую миссию, проявил актерское и режиссерское мастерство во множестве композиций и проектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в США, но и в Великобритании, Германии, Франции и в других странах мира. Сообщается, что ушедший Харрис Юлин завершил земную миссию в Нью-Йорке после перенесенной остановки сердца, однако более конкретных деталей о причине этого даже не сообщили.

Артистичный гений ушел 10 июня и не дожил до своего дня рождения почти 8 месяцев — 1 февраля еще одного года жизни он мог бы отметить свое 88-летие. Он создал более 100 ролей на экране и более 50 ролей на сцене. При этом ушедший создатель был многократно отмечен индустрией искусства — его театральные и киноработы принесли ему более 5 престижных номинаций и наград — более 5 триумфальных признаний, но главной звездой их фоне всегда выделялся он сам.

Самые запоминающиеся работы ушедшего Харриса Юлина:

1. Лицо со шрамом (Scarface) — 1983

2. Охотники за привидениями II (Ghostbusters II) — 1989

3. Тренировочный день (Training Day) — 2001

4. Озарк (Ozark) — 2017

5. Фрейзер (Frasier) — 1996

Запоминающиеся работы ушедшего:

1. Прямая и явная угроза (Clear and Present Danger) — 1994

2. Баффи – истребительница вампиров (Buffy the Vampire Slayer) — 2002

3. 24 часа (24) — 2002

4. Звездный путь: Глубокий космос 9 (Star Trek: Deep Space Nine) — 1993

5. Множество (Multiplicity) — 1996

Еще работы:

1. Ураган (The Hurricane) — 1999

2. Мистер Бин (Bean) — 1997

3. Час пик 2 (Rush Hour 2) — 2001

4. Вице-президент (Veep) — 2014

5. Несгибаемая Кимми Шмидт (Unbreakable Kimmy Schmidt) — 2015

Ушедшего актера, режиссера и педагога Харриса Юлина отличало от других именно то, что, несмотря на многогранность творческой деятельности и широкое признание в профессиональной среде (номинации на Эмми, SAG, Drama Desk), этот самородок планеты всегда исключительно высоко ценился при отсутствии статуса суперзвезды, которой был как в кино, так и в театре. Исполнителя ролей в работах "Охотники за привидениями II", "24 часа", "Час пик 2" ценили, ценят и будут ценить не только в мировом сообществе, но и в кругу родных, фанатов, коллег, критиков и в других группах. Еще одна утрата для планеты.