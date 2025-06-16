На могиле Жанны Фриске в день ее годовщины разгорелся скандал

Трагическая дата в истории российского шоу-бизнеса: 15 июня исполнилось ровно десять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. По традиции, ее родные приехали на Николо-Архангельское кладбище в Москве, чтобы почтить память Жанны. Однако скорбный день был омрачен конфликтом с представителями прессы прямо у места захоронения артистки.

В воскресенье, 15 июня, сестра Жанны Наталья Фриске и их отец Владимир Копылов прибыли на могилу. Семья накрыла небольшой стол, чтобы провести поминки в узком кругу, вспоминая ушедшую звезду. Однако их уединение было нарушено журналистами, которые, по словам Натальи, слишком навязчиво пытались взять комментарии и помешать проведению ритуала. Быстро разгорелся скандал.

"У людей ни стыда ни совести. В такой день просто облепили. В рот лезут, не дают нам спокойно помянуть", — цитирует возмущенные слова Натальи Фриске СМИ.

Напомним, Жанна Фриске скончалась после продолжительной борьбы с агрессивной формой опухоли мозга — глиобластомой. Ее уход стал шоком для всей страны.

После смерти певицы в семье разгорелись многолетние конфликты, в основном связанные с воспитанием ее сына Платона. Известно о напряженных отношениях между родителями Жанны и отцом Платона, телеведущим Дмитрием Шепелевым. Дмитрий неоднократно заявлял о запрете на общение сына с бабушкой и дедушкой, обвиняя отца Жанны в нападении и выражая опасения за безопасность ребенка. Сами родители певицы категорически отрицают эти обвинения и считают, что их несправедливо лишили возможности видеться с внуком.