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Понедельник 16 июня

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Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку

Бросила все: после 4 лет брака Екатерина Шпица сорвалась к еще одному близкому человеку
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Екатерина Шпица – имя, которое давно стало синонимом таланта и трудолюбия в российском кино. Обладая ярким актерским даром и всегда плотным рабочим графиком, актриса редко делится самыми личными моментами, предпочитая оставлять семью вне света софитов. Однако недавно, спустя более четырех лет после того, как связала себя узами брака с Русланом Пановым на торжественной церемонии в феврале 2021 года, Екатерина открыла неожиданную страницу своей жизни, показав еще одну фигуру, занимающую особое место в ее сердце.

Именно в эти прошедшие праздничные выходные, когда большинство отдыхали и планировали спокойный досуг, звезда, находившаяся в Перми, где у нее шла сессия и другие учебные дела в Пермском государственном институте культуры, совершила поступок, который удивил многих! Екатерина внезапно изменила все свои планы, несмотря на сессию, и буквально сорвалась в другой город. Этот стремительный визит, полный тайны для широкой публики, был вызван глубоко личной и невероятно трогательной причиной.

Причина, по которой Шпица бросила все и экстренно отправилась в путь из Перми, даже в разгар сессии, оказалась исключительно семейной! Актриса срочно поехала в Зеленодольск, чтобы успеть сделать большой сюрприз для очень дорогого и близкого ей человека – тети своего сына Германа! Она отправилась поздравить ее с днем рождения именно в Зеленодольске! Это не просто визит к родственнице. Это важный жест внимания к человеку, который дорог ее ребенку, и, следовательно, часть ее собственной, большой семьи. Поступок, который ясно говорит о настоящих приоритетах знаменитости – семье и близких, независимо от расстояний и учебной нагрузки.

Чтобы максимально быстро добраться и успеть к намеченной дате в эти короткие праздничные дни, преодолев значительное расстояние между Пермью и Зеленодольском, Екатерина, очевидно, использовала самый оперативный способ передвижения, чтобы оказаться на месте в кратчайшие сроки. Весь этот стремительный вояж продлился всего два дня – ровно выходные, которые были у всех – но оказался невероятно насыщенным!

Программа этого короткого, но яркого визита в Зеленодольск и его окрестности была предельно плотной и интересной. Екатерина приехала не только ради сюрприза. Она успела многое: насладиться общением с близкими, посетить необычную ферму с очаровательными альпаками, погулять по красивейшему историческому острову Свияжск (расположенному недалеко от Зеленодольска), подарить свою радость и тепло тем, кого она навестила.

Фото: Telegram / @katerinashpitsa

Фото: Telegram / @katerinashpitsa

Но уже утром следующего дня, после этих насыщенных и полных впечатлений суток, актриса решила вернуться в Пермь – в стены родного для нее сейчас Пермского государственного института культуры, к своим обычным делам и учебному графику, продолжать сессию.

Вот такая вдохновляющая история, где главное в жизни – любовь и поддержка самых близких, даже если ради этого приходится совершать неожиданные поступки и отправляться через всю страну, даже в разгар сессии. Екатерина Шпица на своем примере вновь показала, что настоящие ценности – это не карьера и публичность, а семейные узы, которые мы ценим и бережем, связывающие нас через расстояния и обстоятельства, даже когда ты находишься далеко от дома по делам, учебе и сдаешь сессию.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2025, 09:06
Фото: Telegram / @katerinashpitsa
Екатерина Шпица в Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Больше чем любовь: 5 примеров семейного счастья

Дикдики. Фото: Bernd Zoller/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Французский щетинозуб. Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Бобры. Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Австралийский короткохвостый сцинк. Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лебеди. Фото: Katrin Requadt/dpa/www.globallookpress.com

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