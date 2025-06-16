Скончался лидер легендарной группы: мир скорбит

Звезда покинула этот мир на 74-м году жизни.

Музыкальный мир понес тяжелую утрату: на 74-м году жизни скончался Джон Плейн, гитарист и вокалист The Boys — группы, по праву считающейся одним из важнейших и влиятельных проектов первой волны британского панка. Его уход стал скорбной новостью для поклонников жанра и всех ценителей его истории.

The Boys были образованы в Лондоне в 1976 году, в самое сердце зарождения панк-движения в Великобритании. У истоков коллектива стояли Джон Плейн и Мэтт Дэнжерфилд (Matt Dangerfield), также гитарист и вокалист. Их творческий союз определил звучание The Boys, которое отличалось от многих современников – оно сочетало сырую энергию панка с отчетливой мелодичностью и влиянием поп-музыки 60-х.

Коллектив активно существовал до 1982 года, выпустив за это время несколько альбомов. В 1999 году группа приняла решение о реюнионе, вновь собравшись для концертов и записи нового материала.

Особенное место в истории жанра The Boys заняли благодаря тому, что уже в январе 1977 года, всего через несколько месяцев после образования, они подписали контракт с крупным лейблом EMI. На тот момент The Boys стали единственной британской панк-группой, имевшей такую договоренность с мейджор-лейблом. Этот шаг был знаковым, демонстрируя, что панк-рок, несмотря на свой антисистемный имидж, начал проникать в музыкальную индустрию.

В том же 1977 году вышел их дебютный одноименный альбом, который включал такие треки, как “First Time”, ставший одной из их визитных карточек и признанной классикой панка.

Несмотря на то что коммерческий успех The Boys оказался сравнительно скромным по сравнению с такими гигантами, как Sex Pistols или The Clash, их влияние на последующие панк– и поп-панк группы сложно переоценить. Их мелодичный подход к жанру проложил дорогу для многих. О смерти Джона Плейна сообщает издание ABC Nyheter. Музыканту было 73 года на момент ухода.

Помимо своей работы в The Boys, Джон Плейн оставался активной фигурой на музыкальной сцене. Он выпускал сольные работы и участвовал в других проектах. Его глубокая связь с панк-культурой также подтверждается участием в документальных фильмах, посвященных знаковым фигурам движения. Его можно было увидеть в лентах “Looking for Johnny” о Джонни Тандерсе (один из первых гитаристов панк-рока) и “Sad Vacation” о последних днях Сида Вишеса.

Уход Джона Плейна – значительная потеря для мира музыки и всех поклонников панк-рока. Его вклад в формирование жанра, его мелодичный стиль и наследие группы The Boys останутся важной частью истории рок-н-ролла.