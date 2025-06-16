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Понедельник 16 июня

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Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке
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Ароматные арбузы, сочные дыни, сладкие яблоки – а лучше все и сразу! В этом тесте вас ждут не только привлекательные товары, но и славные советские актеры. Все уже в сборе – ждем только вас!

Какие только фильмы ни снимали в советскую эпоху: веселые и драматичные, озорные и серьезные, поучительные и развлекательные. Но главное, что все они были прекрасными! А сейчас у нас есть отличная возможность еще раз вспомнить те искрометные шедевры СССР, в которых запечатлели сцены на рынке. Для этого нужно пройти тест, не зевая и не требуя подсказок!

Вас ждут 4 вопроса и 4 кадра со сценой на рынке. К каждому вопросу 3 варианта ответа ("а", "б" и "в"), но правильный из них только 1. Вглядитесь в изображения с рыночным ассортиментом и попадайте точно в цель!

Вопросы к тесту:

1) Эти шикарные арбузы и шикарные женщины появились в фильме ...

Кадр из фильма

а — Встреча на Эльбе (1949)

б — Тридцать три (1965)

в — Кубанские казаки (1949)

2) Эти кошечки так и манят своим очарованием в советской ленте ...

Кадр из фильма

а — Покровские ворота (1982)

б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

в — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

3) Эти дыни Олег Басилашвили и Людмила Гурченко продавали в картине СССР ...

Кадр из фильма

а — Вокзал для двоих (1982)

б — Сказка странствий (1982)

в — Свадьба в Малиновке (1967)

4) Эти яркие цитрусы Михаил Кокшенов представил в киношедевре СССР ...

Кадр из фильма

а — Дорога к морю (1965)

б — Ищите женщину (1982)

в — Спортлото-82 (1982)

Ответы к тесту:

1 >>> в — "Кубанские казаки";

2 >>> б — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";

3 >>> а — "Вокзал для двоих";

4 >>> в — "Спортлото-82".

Правильно ответили на весь тест — примите наши поздравления и аплодисменты!

Ошибочно ответили хотя бы 1 раз — пересмотрите любимые фильмы СССР и пройдите тест сначала!

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2025, 08:38
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984)
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
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