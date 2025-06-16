Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой на рынке

Какие только фильмы ни снимали в советскую эпоху: веселые и драматичные, озорные и серьезные, поучительные и развлекательные. Но главное, что все они были прекрасными! А сейчас у нас есть отличная возможность еще раз вспомнить те искрометные шедевры СССР, в которых запечатлели сцены на рынке. Для этого нужно пройти тест, не зевая и не требуя подсказок!
Вас ждут 4 вопроса и 4 кадра со сценой на рынке. К каждому вопросу 3 варианта ответа ("а", "б" и "в"), но правильный из них только 1. Вглядитесь в изображения с рыночным ассортиментом и попадайте точно в цель!
Вопросы к тесту:
1) Эти шикарные арбузы и шикарные женщины появились в фильме ...
а — Встреча на Эльбе (1949)
б — Тридцать три (1965)
в — Кубанские казаки (1949)
2) Эти кошечки так и манят своим очарованием в советской ленте ...
а — Покровские ворота (1982)
б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
в — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)
3) Эти дыни Олег Басилашвили и Людмила Гурченко продавали в картине СССР ...
а — Вокзал для двоих (1982)
б — Сказка странствий (1982)
в — Свадьба в Малиновке (1967)
4) Эти яркие цитрусы Михаил Кокшенов представил в киношедевре СССР ...
а — Дорога к морю (1965)
б — Ищите женщину (1982)
в — Спортлото-82 (1982)
Ответы к тесту:
1 >>> в — "Кубанские казаки";
2 >>> б — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
3 >>> а — "Вокзал для двоих";
4 >>> в — "Спортлото-82".
Правильно ответили на весь тест — примите наши поздравления и аплодисменты!
Ошибочно ответили хотя бы 1 раз — пересмотрите любимые фильмы СССР и пройдите тест сначала!