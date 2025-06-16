Презервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов

Концертный зал "Летняя эстрада" в Анапе – один из самых известных в нашей стране. Отправляющиеся на гастроли по южным курортам артисты всегда приезжают сюда с удовольствием. Ведь его легендарный директор Вера Халина окружает заботой, теплом и вниманием каждого, кто выходит на сцену. О происходящем там и за кулисами она рассказала корреспонденту "Дни.ру".

Время сейчас непростое и для страны в целом, и для Анапы в частности. Но люди во все времена хотят двух вещей – хлеба и зрелищ. Какие зрелища им приготовлены в вашем концертном зале?

Сейчас надо более ответственно подходить к развлечениям. Поэтому мы открываем концертный сезон программой "С чего начинается Родина?" прославленного Кубанского казачьего хора. Потом 30 июня мы отметим 30-летие группы "Нэнси" – в этот день коллектив споет у нас, в том числе, и свой главный хит "Дым сигарет с ментолом". Будет у нас Юрий Куклачев со своими кошками – это уже стало доброй традицией. Всего за сезон, который длится около четырех месяцев, у нас обычно выступает около 120 артистов. В этом году из-за ситуации в Анапе их, правда, будет меньше.

На кого из артистов всегда аншлаг?

Владимира Винокура очень любят зрители старшего возраста. Григорий Лепс, который в Сочи поет почти каждый месяц, у нас в Анапе будет впервые в этом сезоне. На него тоже аншлаг. Как и на Стаса Михайлова. Популярностью пользуются и выступления театра Аллы Духовой "Тодес". Ну, и конечно, будет у нас петь SHAMAN – это, на мой взгляд, вообще символ нашего непростого времени. Любит зритель и концерты-шоу – именно с такой программой к нам приедет Сергей Лазарев. Он и вокалист хороший, и научился у Филиппа Киркорова делать блестящие, нарядные шоу.

Вы сказали про Филиппа Киркорова. Он тоже ведь в этом году после паузы в несколько лет анонсировал тур по курортам юга России...

Мы ждали его концерт, который планировался на 17 июля, но сожалению, из-за болезни летние выступления певца отменились. (У Киркорова на концерте в апреле был в зафиксирован ожог второй степени, отягощенный бурситом, локальным некрозом тканей, рожистым процессом и лимфаденопатией – Прим. ред.)

А насколько дорого пойти сегодня на концерт звезды на курорте?

У нас в зале около двух тысяч месят и цены довольно демократичные. Можно купить билет как и 2 тысячи рублей, так и за 10 тысяч. Самые дорогие билеты – на Лепса.

От каких факторов вообще зависит цена на билеты?

От затрат на проведение концерта и на постановку шоу. Чем оно дороже и масштабнее, тем и цена билеты выше. Никуда мы не уйдем и от затрат на логистику, а она сегодня дорогая.

Артисты, отправляясь на гастроли, заблаговременно присылают свои райдеры – список бытовых и технических требований. Что самое необычное они просили?

Одна молодежная группа потребовала положить презервативы в гримерках. Что же касается алкоголя, то сегодня его просят крайне редко. Хотя лет 12-15 назад он присутствовал в первых рядах. Сегодня же артисты больше внимания уделяют тому, как приготовлены для них блюда – на пару ли, в соусах ли. Часто просят птицу, рыбу. Нам в этом помогает соседний пятизвездочный отель, где шеф-повар является лауреатом всероссийского конкурса.