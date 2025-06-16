Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал

25 марта 46-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. И до сих пор лицо дочери она показывала лишь узкому кругу лиц. А когда явила маленькую Викторию миру, люди ахнули: вылитый Армен Джигарханян.



Только что новорожденная дочь пианистки поучаствовала в первой в жизни в профессиональной фотосессии. Бывшая жена Армена Джигарханяна поделилась получившимся кадрами в социальных сетях. И внимательные подписчики заметили, что скулы, умные глаза, волевой подбородок и лоб философа – все как Армена Джигарханяна на детских фотографиях.

"Один наш с Джигарханяном близкий друг, когда увидел фотографию, сказал, что характер точно Армена. Мне бы не хотелось, но люди всегда будут видеть то, что хотят", – призналась Виталина.

Она не называет имени отца ребенка, но фотографии маленькой Виктории дают очень красноречивый ответ. Схожесть с Арменом Джигарханяном столь разительна, что диву даешься. Что это? Шутка природы или реальная реинкарнация великого актера?

Стоит заметить, что на днях Виталина Цымбалюк-Романовская в обстановке строгой секретности покрестила дочь в православии. Имена крестных родителей, как и реального отца пианистка пока предпочитает не оглашать. Хотя догадливые люди уже сделали выводы.