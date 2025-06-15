85-летний Виторган уведомил об отъезде семьи из России

В годы оные латвийская Юрмала была дачным местом для русских звезд. Добираться сюда было порой быстрее, чем на подмосковную Рублевку по пробкам. Гарик Мартиросян, Вадим Галыгин, Олег Газманов, Валерий Сюткин, Ольга Будина, Игорь Николаев, Аркадий Укупник – в разное время пресса много писала про их квартиры на Рижском взморье.

Артистов можно понять – было время, когда всего за 140 тысяч евро купив там недвижимость, можно было автоматически получить вид на жительство, заменяющий "шенген".

Эммануилу Виторгану повезло больше. Его третья супруга Ирина, как коренная юрмальчанка, смогла доказать, что ей принадлежит участок земли .И Витоганы, получив ее бесплатно, построили там, на улице под символичным названием Театральная, двухэтажный дом, стоимостью 500 тысяч евро. В Юрмале они стали проводить и творческие заседания своего "Виторган-клуба".

"Иришка не может без этого песка, без этих сосен. И меня приучила. Раньше мы обычно жили в гостинице. Потом ку­пили квартиру в новостройке на пер­вом этаже, обустроили террасу, что­бы сидеть там, отдыхать, принимать гостей. Перед окнами был пустырь, за ним море. Было красиво и очень удоб­но. Но прошел год, и на пустыре поста­вили два здания буквально впритык к нам. Вот тогда мы стали искать дом", – позже в интервью рассказывал популярный актер.

Этим летом 85-летний Эммануил Виторган с супругой и детьми, судя по всему, тоже планируют отдыхать в Прибалтике. На странице актера в запрещенной социальной сети появилось сообщение: "Друзья! Нам с 18 июня нужна няня для двух девочек 6 и 7,5 лет в Юрмале на два месяца с 18 июня с проживанием и питанием".

Напомним, у Виторгана в третьем брака родились две красавицы-дочери – в 2018 году на свет появилась Этель, а в 2019 свет увидела Клара. Поэтому и понятно – в Юрмалу семья Виторганов уедет до конца августа в полном составе.