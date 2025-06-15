Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком

ВОПРОСЫ
Вопрос 1:
- А) Осторожно, бабушка!
- Б) Подкидыш
- В) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
- Г) Усатый нянь
Вопрос 2:
- А) Каникулы Петрова и Васечкина
- Б) Чучело
- В) Среди добрых людей
- Г) Тимур и его команда
Вопрос 3:
- А) Ирония судьбы, или С легким паром!
- Б) Три дня в Москве
- В) Будьте моим мужем
- Г) Мимино
Вопрос 4:
- А) Щит и меч
- Б) Освобождение
- В) Чук и Гек
- Г) Судьба человека
Вопрос 5:
- А) Старик Хоттабыч
- Б) Королевство кривых зеркал
- В) Приключения Электроника
- Г) Фантазеры
ОТВЕТЫ
- Б) Подкидыш
- В) Среди добрых людей
- В) Будьте моим мужем
- В) Чук и Гек
- Г) Фантазеры