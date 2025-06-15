Тест: Угадай советский фильм по кадру с ребенком

Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду!

В народном календаре есть даты, которые наши предки считали особенно важными и даже опасными. 15 июня – один из таких дней, когда попрание старинных правил могло, согласно поверьям, обернуться серьезными неприятностями. В этот день, 15 июня, православная церковь почитает память святого Никифора Константинопольского, но народная мудрость добавляет к этому дню целый свод строгих запретов, нарушение которых категорически не рекомендовалось.