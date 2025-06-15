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Воскресенье 15 июня

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Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду!

Роковая дата 15 июня: что категорически нельзя делать в День Святого Никифора, чтобы не навлечь страшную беду!
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В народном календаре есть даты, которые наши предки считали особенно важными и даже опасными. 15 июня – один из таких дней, когда попрание старинных правил могло, согласно поверьям, обернуться серьезными неприятностями.

В этот день, 15 июня, православная церковь почитает память святого Никифора Константинопольского, но народная мудрость добавляет к этому дню целый свод строгих запретов, нарушение которых категорически не рекомендовалось.

Почему же этот день считался требующим особой осторожности? Древние поверья связывают 15 июня с активизацией недобрых сил и повышенными рисками в самых разных сферах жизни. Поэтому и были установлены негласные правила, призванные уберечь человека от беды.

Что же КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя делать 15 июня по старинным приметам?

Прислушайтесь к этим предостережениям, ведь они передавались из поколения в поколение не просто так:

  1. Забудьте о праздности на земле! Категорически запрещалось оставлять поля необработанными. Хотя кажется, что летом почва может отдохнуть, наши предки верили: если в этот день не уделить внимания земле, не удобрить ее, не прополоть – будущий урожай ждет неминуемая гибель или серьезный урон. Нарушивший этот запрет рисковал остаться без пропитания на будущий год. Это был не просто совет, а вопрос выживания!

  2. Никаких сделок и доверия чужим! Строжайший запрет касался общения с незнакомцами и любых финансовых авантюр. В народе бытовало убеждение, что 15 июня особенно велика вероятность столкнуться с обманом. Категорически нельзя было доверять первым встречным, верить их сладким обещаниям и тем более рисковать своими деньгами! Любая сделка, заключенная в этот день с малознакомым человеком, могла обернуться полной потерей средств и разорением. Будьте предельно осторожны!

  3. Не отвергайте близких и нуждающихся! Под угрозой оказывались и семейные узы. Считалось, что в этот день нельзя пренебрегать традициями, но главное – категорически нельзя отказываться от общения с родными. Отказ поддержать семейные связи, ссора с близкими или, что еще хуже, отвергнуть просьбу нуждающегося – это прямое нарушение негласных правил дня, которое могло привести к разладу в семье, полному одиночеству и лишить вас поддержки в трудную минуту.

Что же делать, чтобы обезопасить себя?

В противовес этим строгим запретам, существовали и обережные действия. Чтобы защититься от негатива, люди плели венки из трав-оберегов – полыни, чабреца, зверобоя. Ими украшали дома, веря, что они отгоняют зло. Также старались украсить жилище березовыми ветвями, создать атмосферу чистоты и готовить ритуальные блюда, объединяющие семью.

Вот такие строгие, порой даже пугающие, запреты и рекомендации связывали наши предки с 15 июня – Днем Святого Никифора. Верить в эти приметы или нет – выбор каждого. Но знание этих категорических “нельзя” напоминает нам о важности осторожности, трудолюбия и ценности доброты к близким. Возможно, именно в этих простых истинах и кроется главная защита от всех невзгод.

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15 июня 2025, 04:40
Фото: "ДНИ.РУ"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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