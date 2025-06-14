Юбилей в России: известного по роли "Чингачгука" Гойко Митича в Сочи носили на руках

В Сочи завершился Второй Международный кинофестиваль "Евразия". Его президент режиссер Джаник Файзиев и депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова привезли на Черноморское звезд со всего мира. Например, членом жюри конкурса полнометражных лент стал знаменитый каскадер, режиссер и актер Гойко Митич. С известным по ролям Чингачгука, Текумсе и другим героям вестернов актером Гойко Митичем встретился корреспондент "Дни.ру".

Гойко Митич в Сочи не только работал, но и отметил юбилей – любимому несколькими поколениями зрителей актеру исполнилось 85 лет. На концерте закрытия зал стоя приветствовал кумира. "Я решил, что годы буду считать от 100, а пока мне только 85, пока еще рано", – пошутил артист, получая на сцене специальный приз.

И правда, выглядит он прекрасно! "Я чувствую себя мальчиком, – смеется Гойко. – Да каждый мужчина, наверное, в душе – мальчик. Диет у меня нет – я нормально питаюсь. Занимаюсь спортом, чтобы оставаться в форме. Вот, пожалуй, и все секреты".

В России актер до сих пор считается суперзвездой. А в Германии, где он живет, как к нему относятся? "Там, конечно, меня тоже знают, – уверяет Гойко. – Но я спокойно могу выйти в магазин, поклонников не боюсь, никому в совместном фото не отказываю".

Что же касается отношения к русским, то Митич заверил: "Я много жил и работал в России, у меня много русских друзей, я знаю, хотя, может, и не так хорошо, русский язык, поэтому могу говорить лишь что-то доброе. И мне очень приятно было, когда в Сочи ко мне подходили люди и говорили: "Ты – кумир моего детства!" Значит, я жил не зря и эта оценка – награда за все, что я сделал".

Гойко Митич, несмотря на царящую в Европе русофобию, ни секунды не сомневался, когда принял приглашение поехать в Сочи на кинофестиваль "Евразия", Говорит, что был уверен – тут будет безопасно, комфортно и его будут носить на руках. Так и случилось.