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Суббота 14 июня

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Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино?

Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино?
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Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов – безусловные классики, чьи фильмы мы знаем наизусть. Но советский кинематограф был гораздо шире и многограннее! Этот тест предлагает вспомнить другие имена великих режиссеров и их не менее значимые картины, которые формировали культурный ландшафт эпохи.

ВОПРОСЫ

Вопрос 1: Какой фильм Андрея Тарковского, известный своим медленным темпом и глубоким философским подтекстом, рассказывает о путешествии проводника через таинственную запретную зону?

А) Солярис

Б) Зеркало

В) Сталкер

Г) Андрей Рублев

Вопрос 2: Визуально поразительный и поэтичный фильм Сергея Параджанова, снятый на Киевской киностудии, рассказывает трагическую историю любви на фоне этнографических мотивов украинских Карпат. Как он называется?

А) Цвет граната

Б) Тени забытых предков

В) Ашик-Кериб

Г) Легенда о Сурамской крепости

Вопрос 3: Какой советский фильм, снятый Владимиром Меньшовым, получил премию “Оскар” как лучший фильм на иностранном языке в 1981 году?

А) Любовь и голуби

Б) Москва слезам не верит

В) Розыгрыш

Г) Ширли-Мырли

Вопрос 4: Этот режиссер известен своим уникальным стилем, сочетающим юмор, грусть и гротеск. Среди его работ культовый фильм “Кин-дза-дза!”, а также “Мимино” и “Афоня”. Назовите режиссера.

А) Георгий Данелия

Б) Владимир Мотыль

В) Павел Чухрай

Г) Карен Шахназаров

Вопрос 5: Чья мощная и душераздирающая военная драма 1985 года, основанная на повестях Алеся Адамовича, показывает ужасы нацистской оккупации в Беларуси глазами подростка?

А) Сергея Бондарчука (“Они сражались за Родину”)

Б) Элема Климова (“Иди и смотри”)

В) Станислава Ростоцкого (“А зори здесь тихие”)

Г) Алексея Германа (“Проверка на дорогах”)

Вопрос 6: Лариса Шепитько, одна из немногих женщин-режиссеров, добившихся международного признания в СССР, сняла этот выдающийся фильм о моральном выборе двух советских солдат, попавших в плен к нацистам.

А) Восхождение

Б) Крылья

В) Прощание

Г) Ты и я

Вопрос 7: Режиссер Алексей Герман известен своим кропотливым вниманием к деталям и созданием плотной атмосферы эпохи. Какой из его фильмов, вышедший на экран только после Перестройки, рассказывает о жизни начальника уголовного розыска в провинциальном городе конца 1930-х годов?

А) Проверка на дорогах

Б) Двадцать дней без войны

В) Мой друг Иван Лапшин

Г) Хрусталев, машину!

Вопрос 8: Эта монументальная киноэпопея Сергея Бондарчука по роману Льва Толстого стала одной из самых дорогостоящих постановок в истории советского кино и также получила премию “Оскар”.

А) Война и мир

Б) Ватерлоо

В) Они сражались за Родину

Г) Борис Годунов

Вопрос 9: Станислав Ростоцкий поставил эту любимую зрителями военную драму, рассказывающую историю группы девушек-зенитчиц и их старшины во время Великой Отечественной войны.

А) А зори здесь тихие

Б) На семи ветрах

В) Майор Вихрь

Г) …А если это любовь?

Вопрос 10: Этот режиссер считается пионером советских научно-популярных фильмов о космосе и будущих технологиях, его работы оказали влияние на многих кинематографистов, включая Стэнли Кубрика. Назовите его.

А) Павел Клушанцев

Б) Константин Лопушанский

В) Ричард Викторов

Г) Всеволод Пудовкин

ОТВЕТЫ

  1. В) Сталкер
  2. Б) Тени забытых предков
  3. Б) Москва слезам не верит
  4. А) Георгий Данелия
  5. Б) Элема Климова (“Иди и смотри”)
  6. А) Восхождение
  7. В) Мой друг Иван Лапшин
  8. А) Война и мир
  9. А) А зори здесь тихие
  10. А) Павел Клушанцев

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14 июня 2025, 15:22
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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