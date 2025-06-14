Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино?

Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов – безусловные классики, чьи фильмы мы знаем наизусть. Но советский кинематограф был гораздо шире и многограннее! Этот тест предлагает вспомнить другие имена великих режиссеров и их не менее значимые картины, которые формировали культурный ландшафт эпохи.

ВОПРОСЫ

Вопрос 1: Какой фильм Андрея Тарковского, известный своим медленным темпом и глубоким философским подтекстом, рассказывает о путешествии проводника через таинственную запретную зону?

А) Солярис

Б) Зеркало

В) Сталкер

Г) Андрей Рублев

Вопрос 2: Визуально поразительный и поэтичный фильм Сергея Параджанова, снятый на Киевской киностудии, рассказывает трагическую историю любви на фоне этнографических мотивов украинских Карпат. Как он называется?

А) Цвет граната

Б) Тени забытых предков

В) Ашик-Кериб

Г) Легенда о Сурамской крепости

Вопрос 3: Какой советский фильм, снятый Владимиром Меньшовым, получил премию “Оскар” как лучший фильм на иностранном языке в 1981 году?

А) Любовь и голуби

Б) Москва слезам не верит

В) Розыгрыш

Г) Ширли-Мырли

Вопрос 4: Этот режиссер известен своим уникальным стилем, сочетающим юмор, грусть и гротеск. Среди его работ культовый фильм “Кин-дза-дза!”, а также “Мимино” и “Афоня”. Назовите режиссера.

А) Георгий Данелия

Б) Владимир Мотыль

В) Павел Чухрай

Г) Карен Шахназаров

Вопрос 5: Чья мощная и душераздирающая военная драма 1985 года, основанная на повестях Алеся Адамовича, показывает ужасы нацистской оккупации в Беларуси глазами подростка?

А) Сергея Бондарчука (“Они сражались за Родину”)

Б) Элема Климова (“Иди и смотри”)

В) Станислава Ростоцкого (“А зори здесь тихие”)

Г) Алексея Германа (“Проверка на дорогах”)

Вопрос 6: Лариса Шепитько, одна из немногих женщин-режиссеров, добившихся международного признания в СССР, сняла этот выдающийся фильм о моральном выборе двух советских солдат, попавших в плен к нацистам.

А) Восхождение

Б) Крылья

В) Прощание

Г) Ты и я

Вопрос 7: Режиссер Алексей Герман известен своим кропотливым вниманием к деталям и созданием плотной атмосферы эпохи. Какой из его фильмов, вышедший на экран только после Перестройки, рассказывает о жизни начальника уголовного розыска в провинциальном городе конца 1930-х годов?

А) Проверка на дорогах

Б) Двадцать дней без войны

В) Мой друг Иван Лапшин

Г) Хрусталев, машину!

Вопрос 8: Эта монументальная киноэпопея Сергея Бондарчука по роману Льва Толстого стала одной из самых дорогостоящих постановок в истории советского кино и также получила премию “Оскар”.

А) Война и мир

Б) Ватерлоо

В) Они сражались за Родину

Г) Борис Годунов

Вопрос 9: Станислав Ростоцкий поставил эту любимую зрителями военную драму, рассказывающую историю группы девушек-зенитчиц и их старшины во время Великой Отечественной войны.

А) А зори здесь тихие

Б) На семи ветрах

В) Майор Вихрь

Г) …А если это любовь?

Вопрос 10: Этот режиссер считается пионером советских научно-популярных фильмов о космосе и будущих технологиях, его работы оказали влияние на многих кинематографистов, включая Стэнли Кубрика. Назовите его.

А) Павел Клушанцев

Б) Константин Лопушанский

В) Ричард Викторов

Г) Всеволод Пудовкин

ОТВЕТЫ