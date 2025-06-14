Тест: Не только Гайдай и Рязанов. Проверьте себя – насколько глубоки ваши знания советского кино?

ВОПРОСЫ
Вопрос 1: Какой фильм Андрея Тарковского, известный своим медленным темпом и глубоким философским подтекстом, рассказывает о путешествии проводника через таинственную запретную зону?
А) Солярис
Б) Зеркало
В) Сталкер
Г) Андрей Рублев
Вопрос 2: Визуально поразительный и поэтичный фильм Сергея Параджанова, снятый на Киевской киностудии, рассказывает трагическую историю любви на фоне этнографических мотивов украинских Карпат. Как он называется?
А) Цвет граната
Б) Тени забытых предков
В) Ашик-Кериб
Г) Легенда о Сурамской крепости
Вопрос 3: Какой советский фильм, снятый Владимиром Меньшовым, получил премию “Оскар” как лучший фильм на иностранном языке в 1981 году?
А) Любовь и голуби
Б) Москва слезам не верит
В) Розыгрыш
Г) Ширли-Мырли
Вопрос 4: Этот режиссер известен своим уникальным стилем, сочетающим юмор, грусть и гротеск. Среди его работ культовый фильм “Кин-дза-дза!”, а также “Мимино” и “Афоня”. Назовите режиссера.
А) Георгий Данелия
Б) Владимир Мотыль
В) Павел Чухрай
Г) Карен Шахназаров
Вопрос 5: Чья мощная и душераздирающая военная драма 1985 года, основанная на повестях Алеся Адамовича, показывает ужасы нацистской оккупации в Беларуси глазами подростка?
А) Сергея Бондарчука (“Они сражались за Родину”)
Б) Элема Климова (“Иди и смотри”)
В) Станислава Ростоцкого (“А зори здесь тихие”)
Г) Алексея Германа (“Проверка на дорогах”)
Вопрос 6: Лариса Шепитько, одна из немногих женщин-режиссеров, добившихся международного признания в СССР, сняла этот выдающийся фильм о моральном выборе двух советских солдат, попавших в плен к нацистам.
А) Восхождение
Б) Крылья
В) Прощание
Г) Ты и я
Вопрос 7: Режиссер Алексей Герман известен своим кропотливым вниманием к деталям и созданием плотной атмосферы эпохи. Какой из его фильмов, вышедший на экран только после Перестройки, рассказывает о жизни начальника уголовного розыска в провинциальном городе конца 1930-х годов?
А) Проверка на дорогах
Б) Двадцать дней без войны
В) Мой друг Иван Лапшин
Г) Хрусталев, машину!
Вопрос 8: Эта монументальная киноэпопея Сергея Бондарчука по роману Льва Толстого стала одной из самых дорогостоящих постановок в истории советского кино и также получила премию “Оскар”.
А) Война и мир
Б) Ватерлоо
В) Они сражались за Родину
Г) Борис Годунов
Вопрос 9: Станислав Ростоцкий поставил эту любимую зрителями военную драму, рассказывающую историю группы девушек-зенитчиц и их старшины во время Великой Отечественной войны.
А) А зори здесь тихие
Б) На семи ветрах
В) Майор Вихрь
Г) …А если это любовь?
Вопрос 10: Этот режиссер считается пионером советских научно-популярных фильмов о космосе и будущих технологиях, его работы оказали влияние на многих кинематографистов, включая Стэнли Кубрика. Назовите его.
А) Павел Клушанцев
Б) Константин Лопушанский
В) Ричард Викторов
Г) Всеволод Пудовкин
ОТВЕТЫ
- В) Сталкер
- Б) Тени забытых предков
- Б) Москва слезам не верит
- А) Георгий Данелия
- Б) Элема Климова (“Иди и смотри”)
- А) Восхождение
- В) Мой друг Иван Лапшин
- А) Война и мир
- А) А зори здесь тихие
- А) Павел Клушанцев