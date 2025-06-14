Что нельзя делать 14 июня, в Устинов день, чтобы не спровоцировать неудачу

14 июня православная церковь отмечает день святого Иустина Философа, который в народе получил название Устинов день.

Этот праздник также известен как Брусничные губы: это связано с народными приметами, связанными с цветом утреннего рассвета. Если утро выдалось красным, как брусника, это предвещало хороший урожай.

Что нельзя делать 14 июня

В этот день существует ряд запретов, которые следует учитывать. Прежде всего, не рекомендуется встречаться с незнакомыми людьми. Считается, что такие встречи могут принести неприятности и негативные последствия. Также не стоит заниматься установкой заборов или любых других конструкций — это может привести к несчастьям и проблемам в будущем.

Длительный сон в Устинов день также не приветствуется. Наши предки верили, что если человек будет спать слишком долго, это может спровоцировать неудачи и негативные события. Поэтому лучше всего провести этот день активно и с пользой. Кроме того, следует избегать конфликтов и выяснения отношений — ссоры в этот день могут обернуться серьезными разногласиями в будущем.

Что можно делать в Устинов день

Несмотря на некоторые ограничения, Устинов день предлагает множество возможностей для позитивных действий. По традиции, в этот день собирали лекарственные травы и сеяли гречиху. Это время было особенно благоприятным для работы на земле и заботы о своем здоровье.

Супругам рекомендуется уделить внимание друг другу, проявить заботу и признаться в своих чувствах. Устинов день — это отличная возможность для укрепления отношений и создания теплой атмосферы в семье. Также стоит обратить внимание на природу: если на восходе солнце выглядит бледным, это может предвещать дождь. А радуга, появившаяся в первой половине дня, также сигнализирует о возможном дожде.