"Чуть не развелись": неожиданное признание Маргариты Симоньян

В Сочи завершается Международный кинофестиваль "Евразия". В его внеконкурсной программе был показан фильм "Семь день Петра Семеныча", снятый Тиграном Кеосаяном. И к ленте было приковано особое внимание.

В апреле эта трогательная картина, рассказывающая о непростой жизни 70-летнего одинокого сочинца, была представлены на Московском кинофестивале. Где вызывала ажиотажный интерес. "Я очень благодарна всем причастным. Надеюсь, все оценят труд моего мужа, вдохновение. Я надеюсь, он в таком пограничном виде, мире, где сейчас находится, почувствует это тепло", – сказала тогда супруга режиссера Тиграна Кеосана.

Напомним, в январе Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в состоянии комы. Около месяца жизнедеятельность его головного мозга и других органов поддерживалась с помощью специализированной аппаратуры.

А, представляя фильм на "Евразии" в Сочи, Симоньян подчеркнула: "Я специально говорю, что этот фильм у Тиграна – "крайний" Те, кто служил или был на фронте, всегда не говорят "последний", говорят "крайний". Потому что последний — значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один".

Над этой лентой Кеосаян работал весь прошлый год – она была снята по рассказу Симоньян. "Мы в процессе этой работы несколько раз чуть не развелись, как это часто бывает, потому что сценарий по моему рассказу. И я как автор была часто не согласна с тем, как он все это преобразует в сценарий из рассказа. В итоге — конечно, как всегда, — он во всем оказался прав. И фильм оказался несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем был мой рассказ", — подчеркнула супруга режиссера.

