Чем так страшна пятница 13-е и стоит ли ее бояться на самом деле?

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Пятница 13 июня

12:07Чем так страшна пятница 13-е и стоит ли ее бояться на самом деле? 10:16Что запрещается делать 13 июня, в Еремей Распрягальник, чтобы не притянуть несчастье 01:13"Чуть не развелись": неожиданное признание Маргариты Симоньян 21:56Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру со злым персонажем 18:45"Давайте восклицать!": 5 главных хитов Булата Окуджавы 16:23Тест: узнайте популярные курорты по 1 кадру из любимых советских фильмов 14:12День России 12 июня – 1 праздник для миллионов россиян 10:07Что нельзя делать 12 июня, в Исакиев день, чтобы не попасть в беду с деньгами 06:47Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь 04:15Свиридова раскрыла подробности отношений с сыном, которого она бросила в детстве 00:14Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности 22:47Добавьте это на пятно – и грязная одежда будет как из магазина – быстро и эффективно 21:58Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса 20:10Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум 19:58ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа 19:33Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи 19:11Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором 18:44Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа 17:30Невосполнимая потеря для страны: известная поэтесса скончалась на 39-м году жизни 17:26Тест: отгадайте советский фильм по кадру с музыкантом 16:56Названы самые полезные продукты для кишечника – вы удивитесь! 16:30"Это уже не мои проблемы": Лепс намекнул на расставание с молодой невестой 16:00Галкин* бросил Пугачеву, забрал детей и уехал с Кипра 15:49В Москве начался прием работ на конкурс "Про мой район" 15:42Александр Адабашьян: "Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал!" 15:29Двое из ларца: как отличить амурского тигра от бенгальского – запомните раз и навсегда 15:01Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников лишился части органа 14:44Дочь Анджелины Джоли собралась замуж, но поклонники бьют тревогу: и вот почему 14:36Очистные сооружения в районе в Москворечье-Сабурово модернизируют 13:34Надземные переходы в Москве оборудуют лифтами 13:20Сбежавшая от мужа Саша Савельева столкнулась с новым предательством 12:50Загитову заставили оправдываться за возмутительное поведение: У меня личные границы 11:55Научиться выращивать овощи и узнать секреты ухода за садом можно в парках Москвы 11:54В отцы годится: молодая жена ждет ребенка от звезды сериала "Счастливы вместе" 11:17Бесплатные площадки для воркаута открылись в разных районах Москвы 10:23Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем 10:08Весь мир оплакивает ушедшего из жизни влиятельнейшего художника 09:09Время истекло: Седокова на грани столкновения с тяжелыми последствиями 06:43Появились тревожные данные о состоянии Киркорова: Очень слабенький 03:32Уличенную в наглом обмане Меган Маркл подвергли жестокой травле 00:16Что нельзя 11 июня, в день Феодосьи Колосятницы, чтобы не принести раздор в семью 22:43Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной 21:32Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата 21:22Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 17 июня 21:17Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем 20:23Известная певица на фоне стресса начисто лишилась слуха 19:56Врачи сообщили о критическом состоянии Льва Лещенко 19:39Россия и Мир прощаются с известным писателем и поэтом 19:01Превратившийся в Свина Гоша Куценко шокировал публику: Отвратителен 18:30Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду
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Чем так страшна пятница 13-е и стоит ли ее бояться на самом деле?

Чем так страшна пятница 13-е и стоит ли ее бояться на самом деле?
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Дата пятницы 13-го давно стала символом суеверий и тревожных предчувствий для многих людей по всему миру. В этот день кто-то старается быть максимально осторожным, откладывает важные дела, а кто-то и вовсе боится выйти из дома. Но почему именно эта комбинация дня недели и числа приобрела столь зловещую репутацию? И есть ли на самом деле рациональные причины для страха?

Откуда растут ноги у страха перед пятницей 13-го?

Корни этого суеверия уходят глубоко в историю и различные культурные традиции. Страх перед числом 13 (трискайдекафобия) и страх перед пятницей имеют отдельные, но переплетающиеся истории.

    Тайная вечеря

    Одно из самых распространенных объяснений связано с христианством. На Тайной вечере присутствовало 13 человек – Иисус и 12 апостолов. Тринадцатым был Иуда, предавший Христа. Это придало числу 13 ассоциацию с предательством, несчастьем и смертью.

    Норвежская мифология

    В скандинавском мифе бог Локи (бог коварства и обмана) появился незваным на пиру богов в Вальхалле, став тринадцатым гостем. Его приход привел к гибели бога света Бальдра.

      Древние системы счисления

      Во многих древних культурах число 12 считалось символом завершенности и гармонии (12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 часов на циферблате). Все, что выходило за эти рамки, число 13, воспринималось как нечто лишнее, выходящее за пределы порядка, а значит, потенциально опасное или неудачное.

      Несчастливая пятница

        Распятие Христа: По христианской традиции, Иисус был распят в пятницу. Это придало дню печальный и трагический оттенок.

        Другие библейские события.

        Существует поверье, что именно в пятницу Ева соблазнила Адама запретным плодом, и изгнание из Рая произошло в этот день. Также считается, что потоп начался в пятницу.

          Сочетание усиливает страх

          Когда два "несчастливых" элемента – пятница и число 13 – совпадают, суеверие гласит, что их негативные энергии суммируются и усиливаются, делая этот день особенно опасным.

            История с Тамплиерами (спорный, но популярный вариант)

            Некоторые исследователи указывают на 13 октября 1307 года, когда по приказу короля Франции Филиппа IV были массово арестованы рыцари ордена Тамплиеров. Многие из них были подвергнуты пыткам и казнены. Эта дата, совпавшая с пятницей, могла укрепить негативные ассоциации.

            Страх перед пятницей 13-го: психология и культура

            Помимо исторических корней, огромную роль в поддержании страха играет психология:

            • Сила внушения и коллективное бессознательное: если большая группа людей верит во что-то, эта вера начинает жить своей жизнью и передаваться из поколения в поколение. СМИ и популярная культура (например, знаменитая серия фильмов ужасов “Пятница 13-е”) только подогревают этот страх.
            • Предвзятость подтверждения: когда человек верит в неудачу в пятницу 13-го, он подсознательно ищет подтверждения своей вере. Любая мелкая неприятность, произошедшая в этот день (разбил чашку, опоздал на автобус), воспринимается как доказательство “зловещести” даты, тогда как такие же события в любой другой день остаются незамеченными.
            • Ноцебо-эффект: это обратная сторона эффекта плацебо. Если человек искренне верит, что что-то плохое должно произойти, его тревога и стресс могут способствовать возникновению неприятностей (например, из-за невнимательности или излишней осторожности).

            Стоит ли на самом деле бояться? Статистика против суеверий

            Несмотря на глубоко укоренившийся страх, нет никаких статистически значимых данных, подтверждающих, что в пятницу 13-го происходит больше несчастных случаев, катастроф или других неприятностей, чем в любой другой день года.

            Напротив, некоторые исследования показывают, что в этот день может быть меньше дорожно-транспортных происшествий. Объяснение простое: люди, боящиеся этой даты, становятся более осторожными, а кто-то и вовсе предпочитает оставаться дома и избегать поездок. Таким образом, сам страх может парадоксальным образом сделать день более безопасным.

            Конечно, в пятницу 13-го, как и в любой другой день, могут произойти плохие вещи. Но они происходят не из-за магии даты, а из-за стечения обстоятельств, невнимательности или просто случая. Связывать их с конкретной датой – это ошибка атрибуции, вызванная суеверием.

            Вывод: просто еще один день

            В конечном итоге, страх перед пятницей 13-го – это культурный феномен и психологическое явление, основанное на древних суевериях, а не на реальных фактах или статистике.

            Нет никаких рациональных причин изменять свои планы, отменять важные встречи или жить в напряжении только потому, что календарь показывает эту дату. Пятница 13-го – это просто еще один день в году, который ничем не отличается от любой другой пятницы или любого другого 13-го числа.

            Лучший способ справиться с этим суеверием – осознать его иронию, отнестись к нему с юмором и, конечно же, не позволять иррациональному страху влиять на вашу жизнь. Живите этот день полноценно и будьте просто внимательны и осторожны, как и в любой другой день.

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            13 июня 2025, 12:07
            Фото: "ДНИ.РУ"
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