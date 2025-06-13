Что запрещается делать 13 июня, в Еремей Распрягальник, чтобы не притянуть несчастье

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Пятница 13 июня

12:07Чем так страшна пятница 13-е и стоит ли ее бояться на самом деле? 10:16Что запрещается делать 13 июня, в Еремей Распрягальник, чтобы не притянуть несчастье 01:13"Чуть не развелись": неожиданное признание Маргариты Симоньян 21:56Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру со злым персонажем 18:45"Давайте восклицать!": 5 главных хитов Булата Окуджавы 16:23Тест: узнайте популярные курорты по 1 кадру из любимых советских фильмов 14:12День России 12 июня – 1 праздник для миллионов россиян 10:07Что нельзя делать 12 июня, в Исакиев день, чтобы не попасть в беду с деньгами 06:47Анна Асти взвыла из-за жутких нагрузок: Едва справляюсь 04:15Свиридова раскрыла подробности отношений с сыном, которого она бросила в детстве 00:14Звезда "Фабрики" Колдун откровенно рассказал о скромной жизни после спада популярности 22:47Добавьте это на пятно – и грязная одежда будет как из магазина – быстро и эффективно 21:58Ушла знаменитая актриса театра, кино и телевидения – еще одна звезда взлетела в небеса 20:10Этот пример решат только гении: передвиньте одну спичку и прокачайте мозг на максимум 19:58ТЕСТ: Угадай советский фильм по кадру городского пейзажа 19:33Киркорова подозревают в огромной лжи: Настоящую правду знают только лечащие врачи 19:11Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с забором 18:44Чумаков променял жену на поклонниц: Верните моего мужа 17:30Невосполнимая потеря для страны: известная поэтесса скончалась на 39-м году жизни 17:26Тест: отгадайте советский фильм по кадру с музыкантом 16:56Названы самые полезные продукты для кишечника – вы удивитесь! 16:30"Это уже не мои проблемы": Лепс намекнул на расставание с молодой невестой 16:00Галкин* бросил Пугачеву, забрал детей и уехал с Кипра 15:49В Москве начался прием работ на конкурс "Про мой район" 15:42Александр Адабашьян: "Если бы мои внуки разбогатели, я бы ничего не делал!" 15:29Двое из ларца: как отличить амурского тигра от бенгальского – запомните раз и навсегда 15:01Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников лишился части органа 14:44Дочь Анджелины Джоли собралась замуж, но поклонники бьют тревогу: и вот почему 14:36Очистные сооружения в районе в Москворечье-Сабурово модернизируют 13:34Надземные переходы в Москве оборудуют лифтами 13:20Сбежавшая от мужа Саша Савельева столкнулась с новым предательством 12:50Загитову заставили оправдываться за возмутительное поведение: У меня личные границы 11:55Научиться выращивать овощи и узнать секреты ухода за садом можно в парках Москвы 11:54В отцы годится: молодая жена ждет ребенка от звезды сериала "Счастливы вместе" 11:17Бесплатные площадки для воркаута открылись в разных районах Москвы 10:23Тест: отгадайте фильм-сказку СССР по кадру с добрым персонажем 10:08Весь мир оплакивает ушедшего из жизни влиятельнейшего художника 09:09Время истекло: Седокова на грани столкновения с тяжелыми последствиями 06:43Появились тревожные данные о состоянии Киркорова: Очень слабенький 03:32Уличенную в наглом обмане Меган Маркл подвергли жестокой травле 00:16Что нельзя 11 июня, в день Феодосьи Колосятницы, чтобы не принести раздор в семью 22:43Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной 21:32Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата 21:22Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 17 июня 21:17Тест: Угадай советский фильм по кадру с младенцем 20:23Известная певица на фоне стресса начисто лишилась слуха 19:56Врачи сообщили о критическом состоянии Льва Лещенко 19:39Россия и Мир прощаются с известным писателем и поэтом 19:01Превратившийся в Свина Гоша Куценко шокировал публику: Отвратителен 18:30Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду
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Что запрещается делать 13 июня, в Еремей Распрягальник, чтобы не притянуть несчастье

Что запрещается делать 13 июня, в Еремей Распрягальник, чтобы не притянуть несчастье
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13 июня православные верующие отмечают праздник, известный как Еремей Распрягальник или Бобовник.

В этот день особое внимание уделяется памяти святого Ерма, одного из 70 учеников Иисуса Христа. Ерм жил в I–II веках в Каппадокии и стал епископом Филиппополя Фракийского.

Он также известен как автор раннехристианского произведения "Пастырь". Несмотря на то, что о его жизни сохранилось мало сведений, предания гласят, что он претерпел множество гонений, но завершил свою жизнь мирно.

13 июня в народе традиционно распрягали лошадей, освобождая их от тяжелой упряжи и благодарили за труд. Считалось, что если в этот день запрячь лошадь, то она может сильно заболеть. Поэтому крестьяне старались избегать любых поездок и переносили дела на более поздний срок. Этот день также знаменует начало посева бобовых, что и дало второе название празднику — Бобовник.

Поверья и приметы в Еремей Распрягальник

По народным поверьям, после окончания посевных работ на поля приходил Полевик — дух, который мог шутить с людьми, заводя их в болота или сбивая с пути. У Полевика были дети — луговички и межевички, которые ловили птиц и могли навредить спящим людям. Чтобы задобрить Полевика и избежать его гнева, крестьяне оставляли ему угощения: яйца и старого петуха, а также необмолоченные зерна и яблоки.

Существовали и народные приметы, связанные с погодой. Если утром 13 июня был густой туман, это предвещало ухудшение погоды. Ненастная погода в этот день сулила холодную зиму: "На Еремея непогода — всю зиму промаешься".

Что нельзя делать в Бобовник

Существует ряд запретов на Еремея Распрягальника. Нельзя ездить верхом или запрягать лошадей в телегу — это может привести к неприятностям в пути. Также не рекомендуется уходить с поля после посева яровых без угощения для Полевика, иначе урожай может пострадать. Переезды в этот день также нежелательны, так как могут вызвать финансовые и медицинские проблемы. Кроме того, нельзя повышать голос, так как это может привлечь беды. И еще одно важное правило: не следует поднимать упавшую булавку, чтобы не перенести на себя негатив.

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13 июня 2025, 10:16
Фото: Freepik
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