Что запрещается делать 13 июня, в Еремей Распрягальник, чтобы не притянуть несчастье

13 июня православные верующие отмечают праздник, известный как Еремей Распрягальник или Бобовник.

В этот день особое внимание уделяется памяти святого Ерма, одного из 70 учеников Иисуса Христа. Ерм жил в I–II веках в Каппадокии и стал епископом Филиппополя Фракийского.

Он также известен как автор раннехристианского произведения "Пастырь". Несмотря на то, что о его жизни сохранилось мало сведений, предания гласят, что он претерпел множество гонений, но завершил свою жизнь мирно.

13 июня в народе традиционно распрягали лошадей, освобождая их от тяжелой упряжи и благодарили за труд. Считалось, что если в этот день запрячь лошадь, то она может сильно заболеть. Поэтому крестьяне старались избегать любых поездок и переносили дела на более поздний срок. Этот день также знаменует начало посева бобовых, что и дало второе название празднику — Бобовник.

Поверья и приметы в Еремей Распрягальник

По народным поверьям, после окончания посевных работ на поля приходил Полевик — дух, который мог шутить с людьми, заводя их в болота или сбивая с пути. У Полевика были дети — луговички и межевички, которые ловили птиц и могли навредить спящим людям. Чтобы задобрить Полевика и избежать его гнева, крестьяне оставляли ему угощения: яйца и старого петуха, а также необмолоченные зерна и яблоки.

Существовали и народные приметы, связанные с погодой. Если утром 13 июня был густой туман, это предвещало ухудшение погоды. Ненастная погода в этот день сулила холодную зиму: "На Еремея непогода — всю зиму промаешься".

Что нельзя делать в Бобовник

Существует ряд запретов на Еремея Распрягальника. Нельзя ездить верхом или запрягать лошадей в телегу — это может привести к неприятностям в пути. Также не рекомендуется уходить с поля после посева яровых без угощения для Полевика, иначе урожай может пострадать. Переезды в этот день также нежелательны, так как могут вызвать финансовые и медицинские проблемы. Кроме того, нельзя повышать голос, так как это может привлечь беды. И еще одно важное правило: не следует поднимать упавшую булавку, чтобы не перенести на себя негатив.